11-15 अक्टूबर के बीच इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप को तैयार नेपाल का पोखरा स्टेडियम

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और नेपाल के बीच खेलों के जरिए दोस्ती और सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 11-15 अक्टूबर के बीच 'इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप-2025' का आयोजन किया जा रहा है। यह चैंपियनशिप नेपाल के पोखरा स्टेडियम में खेली जाएगी।

शुरुआत में इस चैंपियनशिप का आयोजन 6-10 अक्टूबर के बीच होना था, लेकिन सितंबर में नेपाल में तनाव के बीच इसे आगे बढ़ाया गया है।

इस प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे, जिसका संचालन भारत के युवा खेल और शिक्षा महासंघ की ओर से किया जा रहा है। इस आयोजन को नीति आयोग, भारत सरकार की मंजूरी भी मिली है।

इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप-2025 में लड़के और लड़कियां दोनों ही विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे।

इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप-2025 में रेसलिंग, बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, कराटे, जूडो, किक बॉक्सिंग, योग, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, आर्चरी, एयर हॉकी, ताइक्वांडो, बॉलिंग एली, कैरम, खो-खो, बिलियर्ड्स और स्केटिंग जैसे खेल शामिल हैं।

पांच दिवसीय यह आयोजन दोनों देशों के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए उत्साह और जोश से भरा रहेगा।

नेपाल के पोखरा स्टेडियम में होने वाली इंडो-नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप से नेपाल के खेल जगत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसके लिए उसे भारत सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है।

इस चैंपियनशिप से नेपाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त होगा। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे।

उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के बड़े स्तर पर खेलों के आयोजन से नेपाल के खेल ढांचे, स्टेडियम और सुविधाओं को आधुनिक बनाने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ ही खेल पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। नेपाल के युवा खेल के प्रति रुचि दिखाएंगे और उनकी भागीदारी से नेपाल की खेल संस्कृति मजबूत होगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस