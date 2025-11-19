100वें टेस्ट मैच में उतरे मुशफिकुर रहीम, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

ढाका, 19 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश की टीम दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक है। यह मुशफिकुर रहीम का 100वां टेस्ट मैच भी है।

नजमुल हुसैन शान्तो की कप्तानी में बांग्लादेशी टीम इस मुकाबले में एक बदलाव के साथ उतरी है। नाहिद राणा के स्थान पर इबादत हुसैन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

मुशफिकुर रहीम के 100वें टेस्ट को खास बनाने के लिए हबीबुल बशर ने उन्हें एक विशेष स्मृति कैप प्रदान किया, जिनकी कप्तानी में मुशफिकुर रहीम ने साल 2005 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। कप्तान शान्तो ने उन्हें प्लेइंग इलेवन की हस्ताक्षरित जर्सी भेंट की।

मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की ओर से अब तक 99 टेस्ट मुकाबलों की 182 पारियों में 6,351 रन बनाए हैं। टेस्ट फॉर्मेट में उनके बल्ले से 12 शतक और 27 अर्धशतक निकले हैं।

बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक सिर्फ दो ही मुकाबले खेले गए हैं। दोनों ही मैच बांग्लादेश के नाम रहे।

टेस्ट इतिहास में दोनों टीमों का पहली बार आमना-सामना अप्रैल 2023 में हुआ था, जिसे बांग्लादेश ने 7 विकेट से अपने नाम किया।

इसके बाद बांग्लादेश की टीम नवंबर 2025 में आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरी। इस मुकाबले में आयरलैंड ने पॉल स्टर्लिंग (60) और कैड कारमाइकल (59) की अर्धशतकीय पारियों की मदद से अपनी पहली पारी में महज 286 रन बनाए।

इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम ने अपनी पहली पारी 587/8 के स्कोर पर घोषित की। महमूदुल हसन जॉय ने इस पारी में 171 रन बनाए, जबकि कप्तान शान्तो ने 100 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

इनके अलावा, शादमान इस्लाम ने 80, जबकि मोमिनुल हक ने 82 रन टीम के खाते में जोड़े। लिट्टन दास 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 301 रन की बढ़त थी, जिसका दबाव आयरलैंड की टीम पर नजर आया। आयरलैंड दूसरी पारी में सिर्फ 254 रन ही बना सकी और बांग्लादेश ने पारी के अंतर से मुकाबला जीता। ऐसे में आयरलैंड की टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ करना चाहेगी।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन : महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, तैजुल इस्लाम, इबादत हुसैन, हसन मुराद, खालिद अहमद।

आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन : एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), एंडी मैकब्राइन, स्टीफन दोहेनी, जॉर्डन नील, मैथ्यू हम्फ्रेस, गेविन होए।

--आईएएनएस

आरएसजी