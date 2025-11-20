100वें टेस्ट में शतक के करीब मुशफिकुर रहीम, इन 11 बल्लेबाजों ने हासिल की है ये उपलब्धि

मीरपुर, 19 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच मीरपुर में दूसरा टेस्ट बुधवार से शुरू हुआ। बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के करियर का यह 100वां टेस्ट है। इसलिए यह विशेष है। रहीम इस मैच को और यादगार बनाने की दहलीज पर हैं और शतक की दहलीज पर हैं।

पहले दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश ने 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन बना लिए हैं। मुशफिकुर रहीम 99 रन पर नाबाद हैं। 187 गेंद की पारी में 5 चौके लगा चुके हैं। उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के बीच 90 रन की साझेदारी हो चुकी है।

गुरुवार को जब खेल शुरू होगा, तो पहले या दूसरे ओवर में ही रहीम अपना शतक पूरा कर सकते हैं। अगर रहीम अपना शतक पूरा करने में सफल रहते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में उनका ये 13वां शतक होगा। साथ ही 100वें टेस्ट में शतक लगाने की अनूठी उपलब्धि उनके नाम हो जाएगी।

अपने 100वें टेस्ट में शतक लगाने की उपलब्धि अब तक 11 बल्लेबाज हासिल कर चुके हैं।

कॉलिन काउड्रे 100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे। इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने 1968 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने 1989 में भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 145 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के गार्डन ग्रीनिज ने 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ 149, इंग्लैंड के एलेक स्टीवर्ट ने 2000 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 105, पाकिस्तान के इंजमाम-उल हक ने 2005 में भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट में 184 रन की पारी खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया था। 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट की पहली पारी में पोंटिंग ने 120 और दूसरी पारी में नाबाद 143 रन की पारी खेली थी।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ 131, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 134, इंग्लैंड के जो रूट ने 2021 में भारत के खिलाफ 218 और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन की पारी खेली थी।

--आईएएनएस

पीएके