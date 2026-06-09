10 जून से झारखंड टी20 लीग का आगाज, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे धोनी

रांची, 9 जून (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की तर्ज पर 10 जून से रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में 'झारखंड टी20 क्रिकेट लीग' का आगाज होगा। बीसीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार, यह आयोजन झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कराया जा रहा है।

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6 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच इस टूर्नामेंट में कुल 27 मुकाबले खेले जाएंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने बताया कि धोनी ने समारोह में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उद्घाटन समारोह लीग के शुरुआती मुकाबले के समापन के बाद आयोजित होगा। इस अवसर पर बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर भी अपनी प्रस्तुति देंगी।

झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग में छोटानागपुर रॉयल्स, रांची टाइटंस, कोयलांचल सुपर किंग्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स की टीमें हिस्सा लेंगी।

लीग चरण में कुल 24 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 22 जून को दो सेमीफाइनल और 23 जून को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच 10 जून को दोपहर 12 बजे छोटानागपुर रॉयल्स बनाम रांची टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इसी दिन दूसरा मुकाबला कोयलांचल सुपर किंग्स बनाम जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा। 22 जून को पहला सेमीफाइनल टीम-1 बनाम टीम-4 और दूसरा सेमीफाइनल टीम-2 बनाम टीम-3 होगा। 23 जून को खिताबी मुकाबले में सेमीफाइनल जीतने वाली दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी।

हालांकि, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्रिकेट प्रेमियों को एक झटका भी लगा है। झारखंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भारतीय टीम के साथ व्यस्त रहने के कारण लीग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं, ऑलराउंडर अनुकूल रॉय इंडिया-ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं।

जेएससीए के अनुसार लीग चरण में प्रतिदिन दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच दिन में और दूसरा शाम को आयोजित होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण' जियो हॉटस्टार' और 'डीडी स्पोर्ट्स' पर किया जाएगा। दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क रखा गया है, जिससे क्रिकेट प्रेमी बिना टिकट मैचों का आनंद ले सकेंगे।

--आईएएनएस

एसएनसी/आरएसजी