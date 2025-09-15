विज्ञान

यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट, ग्राहकों को खरीदारी के लिए जीएसटी सुधार लागू होने का रहा इंतजार : सियाम

Sep 15, 2025, 12:03 PM

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में विपरीत रुझान देखने को मिले हैं। ग्राहक 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार के लाभों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री इस वर्ष अगस्त में सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत घटकर 3,21,840 यूनिट रह गई, जबकि अगस्त 2024 में यह 3,52,921 यूनिट दर्ज की गई थी।

हालांकि, इस बीच बीते महीने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में लगातार वृद्धि जारी रही।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और उसके बाद वाहनों की कीमतों में कमी की उम्मीद में ग्राहकों द्वारा खरीदारी को टाले जाने से बिक्री में गिरावट आई।

इसके विपरीत, दोपहिया वाहन बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। डिस्पैच एक वर्ष पहले की 17,11,662 यूनिट से 7 प्रतिशत बढ़कर 18,33,921यूनिट हो गया। इस सेगमेंट में स्कूटर की बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 6,83,397 यूनिट हो गई, जबकि मोटरसाइकिल का डिस्पैच 4 प्रतिशत बढ़कर 11,06,638 यूनिट हो गया।

तिपहिया सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली कैटेगरी रही, जिसने अगस्त में अपनी अब तक की सबसे अधिक 75,759 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की 69,962 यूनिट से 8.3 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः यात्री और मालवाहक वाहनों के कारण हुई।

हालांकि, इस सेगमेंट में ई-रिक्शा की बिक्री 49.4 प्रतिशत घटकर 1,344 यूनिट रह गई, जबकि ई-कार्ट की बिक्री 362.9 प्रतिशत बढ़कर 810 यूनिट हो गई।

उद्योग के हितधारकों को उम्मीद है कि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन के साथ बिक्री की गति में सुधार होगा। 1,200 सीसी और 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली पेट्रोल और डीजल कारों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि बड़े वाहनों पर सबसे अधिक 40 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई और अन्य प्रमुख वाहन निर्माताओं ने इस कर का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की घोषणा की है।

इस बीच, आगामी त्योहारी सीजन और जीएसटी रेशनलाइजेशन के चलते अगस्त के दौरान यात्री वाहनों, तिपहिया, दोपहिया और क्वाड्रिसाइकिल का कुल उत्पादन स्थिर रहा।

--आईएएनएस

एसकेटी/

