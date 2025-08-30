विज्ञान

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत में यात्री वाहनों की बिक्री 10 लाख यूनिट के पार

Aug 30, 2025, 10:35 AM

नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। उद्योग निकाय सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल-जून की अवधि में भारत में 10 लाख से अधिक यात्री वाहन बेचे गए, जिसमें महाराष्ट्र बिक्री चार्ट में सबसे ऊपर रहा।

अप्रैल से जून तक, देश में 10.12 लाख यात्री वाहन बेचे गए, और पश्चिमी क्षेत्र 3.21 लाख यूनिट के साथ बिक्री में सबसे ऊपर रहा।

सियाम द्वारा संकलित बिक्री चार्ट में जून तिमाही में महाराष्ट्र में 1.19 लाख यूनिट बिकीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा का स्थान रहा।

उद्योग निकाय ने कहा कि इस अवधि के दौरान देश में दोपहिया वाहन खंड में 46.75 लाख यूनिट बिकीं, जबकि पश्चिमी राज्यों में बिक्री 14.19 लाख यूनिट तक पहुंच गई।

उत्तर प्रदेश दोपहिया वाहनों की बिक्री में सबसे आगे रहा, जहां कुल 8.18 लाख यूनिट बिकीं, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, महाराष्ट्र जून तिमाही में 32,000 यूनिट की बिक्री के साथ अग्रणी रहा। इस अवधि के दौरान देश में कुल मिलाकर 2.23 लाख कमर्शियल वाहन बिके।

सियाम के अनुसार, इस अवधि के दौरान तिपहिया वाहन सेगमेंट में बिक्री 1.65 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जिसमें उत्तर प्रदेश 21,000 यूनिट के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना का स्थान रहा।

जुलाई 2025 में कंपनियों द्वारा डीलरों को भेजे जाने वाले यात्री वाहनों की संख्या मामूली रूप से घटकर 3,40,772 यूनिट रह गई, जो एक साल पहले 3,41,510 यूनिट थी।

आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों में, केंद्र द्वारा प्रवेश स्तर के यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों पर कर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की उम्मीद है, जिससे दिवाली से पहले ये वाहन और भी किफायती हो जाएंगे।

वर्तमान में, कंब्यूशन इंजन से चलने वाले सभी यात्री वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, साथ ही इंजन की क्षमता, लंबाई और बॉडी के प्रकार के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता है।

