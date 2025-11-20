विज्ञान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 10:06 AM

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की। इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव लेना था। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा, "आगामी बजट 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की।"

बयान में आगे कहा गया, "इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए।"

आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं।

इससे पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी। इस बैठक का फोकस बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित था।

इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उपस्थित थे।

जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधियों के साथ 21 नवंबर को मुलाकात करेंगी। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी।

इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए।

वहीं, वित्त मंत्री ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की।

इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है।

--आईएएनएस

एबीएस/

