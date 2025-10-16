विशेषज्ञों ने आईफोन 17 सीरीज से दीयों और मोमबत्तियों के त्योहार दिवाली के फोटोग्राफ क्लिक करने के दिए टिप्स

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय विशेषज्ञों ने गुरुवार को आईफोन 17 सीरीज का इस्तेमाल कर दीयों और मोमबत्तियों के त्योहार दिवाली के फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए कुछ प्रोफेशनल टिप्स शेयर किए।

फोटोग्राफर बॉबी रॉय ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज के नाइट मोड का इस्तेमाल कर दिवाली की तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं।

उन्होंने कहा, "48एमपी एचईआईएफ मैक्स का इस्तेमाल कर लाइट्स और फेस्टिव डेकोर के फाइन टेक्स्चर को आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की बेस्ट क्वालिटी से क्लिक कर सकते हैं। आप पूजा और सॉफ्ट सिनेमैटिक मोंमेट्स को पोर्ट्रेट मोड से भी कैप्चर कर सकते हैं।"

उन्होंने बताया कि दिवाली के बेहतरीन क्लिप्स दीये जलाना जैसे दूसरे खूबसूरत मोमेंट्स के लिए सिनेमैटिक मोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के सभी लेंस में फोटोनिक इंजन मिलता है, जो कि कम लाइट को भी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेता है, जिससे तस्वीरों में बारिकियां बरकरार रहती हैं।

रॉय ने सुझाव दिया, "आप अपनी आईफोन फोटो में गोल्डन दिवाली ग्लो के लिए वॉर्म्थ और वाइब्रेंसी को बढ़ा सकते हैं। फ्लैश को ऑफ सेटिंग पर रख कर दीया शॉट्स के लिए एक्सपोजर कम कर सकते हैं।"

एक दूसरे फोटोग्राफर पोरस विमदलाल ने पोर्ट्रेट के लिए 2x या 4x जूम इन करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "यह बैकग्राउंड को नेचुरली कंप्रेस करता है और चेहरों को अधिक रियलिस्टिक दिखाता है। फोकस करने के लिए टैप करें फिर एक्सपोजर को थोड़ा कम करें। खासकर ब्राइट सेटिंग्स में, एक्सपोजर कम करने से सटल हाइलाइट्स ऐड होंगे और आपको सिनेमैटिक लुक मिलेगा।"

फोटोग्राफर ने आगे बताया कि अपने सब्जेक्ट को अपने लाइट सोर्स के एंगल पर रखें। लगभग 45 डिग्री आपकी इमेज में सुंदर डायरेक्शन लाइट और गहराई देता है, जो मूडी इमेज के लिए एकदम सही है।

उन्होंने आगे कहा, "रात की तस्वीरों के लिए, स्टेबल रहना ही सब कुछ है। नाइट मोड का इस्तेमाल करें और अपने फोन को किसी स्थिर चीज (या मिनी ट्राइपॉड) पर रखकर अधिक शार्प और कम ग्रेन वाली तस्वीरें लें।"

आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स हाई रेजोल्यूशन सेंसर के साथ एप्पल के बेस्ट एवर कैमरा सिस्टम को फीचर करते हैं।

नए 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरे में नेक्स्ट-जेन टेट्राप्रिज्म डिजाइन है, जिसका सेंसर पिछली जेनरेशन के सेंसर से 56 प्रतिशत बड़ा है ताकि तेज रोशनी में शार्पनेस बेहतर हो और गहरे शॉट्स में अधिक डिटेलिंग आए।

100एमएम पर नया 4x ऑप्टिकल जूम पोर्ट्रेट के लिए एक क्लासिक लेंस ऑफर करता है, जबकि 200एमएम पर 8x ऑप्टिकल जूम ज्यादा लंबी पहुंच और ज्यादा क्रिएटिव विकल्प पेश करता है।

आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स एक ब्रांड-न्यू सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के साथ आते हैं, जो फोटो और वीडियो के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, डॉल्बी विजन एचडीआर रिकॉर्डिंग, 4के120 एफपीएस, प्रोरेस लॉग और एएसीईएस सपोर्ट जैसे पावरफुल फीचर्स के साथ, आईफोन पहले ही स्मार्टफोन वीडियो कैप्चर इंडस्ट्री को लीड करता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/