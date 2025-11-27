विज्ञान

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारत-अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों पर देंगे अपडेट

Nov 27, 2025, 04:42 PM

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस) । भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की चर्चाओं के बीच वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल गुरुवार को भारत‑अमेरिका व्यापार वार्ता की चल रही प्रक्रिया पर अपडेट जारी करने के लिए संसद की स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक संसद भवन उपभवन में दोपहर 2:30 बजे होगी, जहां सीनियर अधिकारियों से मिले इनपुट के आधार पर पैनल 'भारत‑संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार संबंधों का मूल्यांकन' का रिव्यू करेगा।

यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली ट्रेंच पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। इस महीने की शुरुआत में वाणिज्य सचिव ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष प्रारंभिक चरण में समापन के करीब हैं।

उन्होंने बताया था कि रेगुलर वर्चुएल राउंड्स के साथ बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी तक समझौते के लिए कोई निश्चित समय‑सीमा तय नहीं की गई है।

दूसरी ओर अमेरिका से मिल रहे सकारात्मक संकेतों ने भी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने भारत पर से टैरिफ कभी भी कम होने का संकेत भी दिया।

एक अलग कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि दोनों देश एक समझौते के काफी करीब हैं जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद होगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संभावित हस्ताक्षर को लेकर उत्साह बढ़ गया है।

इधर घरेलू स्तर पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत एक निष्पक्ष और संतुलित व्यापार समझौते की इच्छा रखता है, लेकिन किसानों, डेयरी क्षेत्र और श्रमिकों जैसे प्रमुख घरेलू हितों पर समझौता नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार सभी परिदृश्यों के लिए तैयार है और समझौते का समय दोनों पक्षों की तैयारियों पर निर्भर करता है। भारत ने पहले ही अमेरिका के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाकर अपना व्यापार अधिशेष घटाने के कदम उठाए हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/

