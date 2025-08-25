विकसित भारत मिशन को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को 3-3.5 पी.पी. की वृद्धि करनी होगी: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अपने विकसित भारत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंकिंग परिसंपत्तियों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में 3.0-3.5 प्रतिशत अंक अधिक तेजी से बढ़ना होगा।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, फिक्की और इंडियन बैंक की एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, अर्थव्यवस्थाएं और उनका बैंकिंग क्षेत्र एक जटिल, बहुध्रुवीय दुनिया में काम कर रहे हैं जहां अस्थिर व्यापार प्रवाह, बदलती आपूर्ति श्रृंखलाएं और भू-राजनीतिक जोखिम हैं, और एआई/जेनएआई का संयुक्त व्यवधान और बदलती उपभोक्ता अपेक्षाएं पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व पैमाने पर सामने आ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकिंग उद्योग नेतृत्व की ओर अग्रसर है - यह लाभदायक, अच्छी तरह से पूंजीकृत और अत्यधिक मूल्यवान है।

बीसीजी के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ भागीदार, तथा रिपोर्ट के सह-लेखक रुचिन गोयल ने कहा, "भारत के बैंकों ने हाल के वर्षों में मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन विकसित भारत मिशन को सही मायने में सशक्त बनाने के लिए, उन्हें नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में 3-3.5 प्रतिशत अंक अधिक तेज़ी से बढ़ना होगा।"

गोयल ने कहा कि इस क्षेत्र के पास वैकल्पिक डेटा और डीपीआई 2.0 का लाभ उठाकर विकास की अगली लहर को अनलॉक करने का एक अनूठा अवसर है, जिससे लाखों नए ऋण लेने वाले परिवारों और एमएसएमई को औपचारिक ऋण प्रणाली में लाया जा सके।

साथ ही, बैंकों को उत्पादकता में वृद्धि से आगे बढ़कर जनरेटिव एआई का उपयोग एक चरणबद्ध बदलाव के लिए करना चाहिए- मुख्य प्रक्रियाओं को नया स्वरूप देना, उच्च-मूल्य वाली गतिविधियों में क्षमता का पुनर्नियोजन करना और दक्षता के लिए नए वैश्विक मानक स्थापित करना, उन्होंने आगे कहा।

भारत अपने विकास पथ पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां अगले दो दशक आज की गति को निरंतर वैश्विक नेतृत्व में बदल सकते हैं।

अपने महत्वाकांक्षी 'विकसित भारत मिशन' को साकार करना एक मजबूत, नवोन्मेषी और लचीले बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर निर्भर करेगा, जो भारत की सतत, समावेशी विकास की आकांक्षाओं का समर्थन करने में सक्षम हो।

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बैंकों को ऋण जोखिम से आगे बढ़कर उभरते हुए वृहद जोखिमों, जैसे जलवायु, साइबर और भू-राजनीतिक जोखिमों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीसीआई और क्रेडिट ब्यूरो जैसी साझा उद्योग उपयोगिताओं ने वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों के मानकों को बेहतर बनाने में अच्छा काम किया है।

जलवायु वित्त और लेनदेन निगरानी जैसे उभरते जोखिमों के लिए नई उपयोगिताओं के निर्माण से बैंकिंग क्षेत्र को लाभ होगा।

फिक्की की महानिदेशक ज्योति व्याज ने कहा, "भारत को अपनी दीर्घकालिक विकासशील भारत महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैंकों को कॉर्पोरेट ऋण, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जो देश के भविष्य को परिभाषित करेंगे, फिर से सक्रिय होना होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि साथ ही, जलवायु जोखिम प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा और परिचालन निरंतरता को मजबूत करने तक, लचीलेपन को एक मुख्य व्यावसायिक प्राथमिकता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

