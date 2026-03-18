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Tim Cook Statement : एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इस्तीफे की रिपोर्ट्स को अफवाह बताया, कहा-कंपनी का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध

टिम कुक ने एप्पल में नेतृत्व जारी रखने का भरोसा जताया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 18, 2026, 04:38 PM
एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इस्तीफे की रिपोर्ट्स को अफवाह बताया, कहा-कंपनी का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध

नई दिल्ली: एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उन रिपोर्ट्स को 'अफवाह' बताया, जिसमें उनके कंपनी से इस्तीफे की बात कही गई थी। साथ ही, उन्होंने कंपनी का नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

एबीसी न्यूज के साथ बातचीत में कुक ने कहा कि उनका 'स्लो डाउन'(धीमा पड़ने) का कोई इरादा नहीं है।

अपने पद से इस्तीफे देने के सवाल पर उन्होंने कहा,"मैंने इस्तीफा देने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। यह एक बस अफवाह है।"

उन्होंने आगे कहा,"मैं जो भी गहराई से करता हूं। उससे प्यार करता हूं और मैं एप्पल के बिन अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता।"

कुक की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब कंपनी अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही है।

कंपनी के कारोबार विस्तार के बारे में बात करते हुए कुक ने कहा कि एप्पल अगले चार वर्षों में अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इस निवेश में आईफोन ग्लास और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना शामिल होगा, जिसका लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को लक्षित करना है।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के बाद संभावित टैरिफ रिफंड के बारे में बात करते हुए, जिसमें कुछ टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था, कुक ने कहा कि कंपनी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है और कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ने के आधार पर अपने अगले कदम तय करेगी।

उन्होंने राजनेताओं के साथ अपने जुड़ाव को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि उनका ध्यान राजनीति के बजाय नीतिगत मामलों पर केंद्रित है और व्यावसायिक मुद्दों के समाधान के लिए निर्णयकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है।

एआई को कुक ने न्यूट्रल बताया और कहा कि इसका प्रभाव इसके उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है। उन्होंने जटिल कार्यों के लिए अपने निजी क्लाउड कंप्यूट सिस्टम के समर्थन से डिवाइस पर ही डेटा प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देने के एप्पल के आउटलुक के बारे में भी बताया।

अगले महीने एप्पल अपने 50 वर्ष पूरे कर लेगा।

कुक ने अपने नोट में कहा,"पचास साल पहले, एक छोटे से गैराज में, एक बड़ा विचार जन्मा। एप्पल की स्थापना इस सरल धारणा पर हुई थी कि तकनीक व्यक्तिगत होनी चाहिए, और उस विश्वास ने आज सब कुछ बदल दिया।"

--आईएएनएस

 

 

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