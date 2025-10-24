दिवाली के बाद शेयर बाजार में छायी रौनक, 750 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार दिवाली के बाद गुरुवार के कारोबारी दिन शानदार तेजी के साथ हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही थी।

सुबह करीब 9.37 बजे, सेंसेक्स 785.16 अंक या 0.93 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,211.50 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 224.05 अंक या 0.87 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,092.65 पर कारोबार कर रहा था।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.62 प्रतिशत की बढ़त और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट में कारोबार कर रहे थे।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी आईटी 2.23 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी 1.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ तेजी का नेतृत्व कर रहे थे। निफ्टी ऑटो 0.30 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.30 प्रतिशत, फाइनेंशियल सर्विस 0.62 प्रतिशत, फार्मा 0.27 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.59 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहे थे।

बाजार जानकारों ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियां और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रियाएं एक शीघ्र व्यापार समझौते का संकेत देती हैं। अपेक्षित समझौते में दोनों पक्षों की ओर से कुछ रियायतें शामिल हैं। अगर अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 15-16 प्रतिशत टैरिफ लागू होता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम होगा और शेयर बाजारों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "त्योहारी सीजन में शुरू हुई बाजार की तेजी और बढ़ेगी, जिससे निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। पिछले कुछ दिनों में हुई अभूतपूर्व रिकॉर्ड बिक्री से कॉर्पोरेट आय में सुधार की संभावना है। हाल ही में एफआईआई द्वारा खरीदारों की ओर रुख और शॉर्ट कवरिंग ऐसे कारक हैं जो इस तेजी को बढ़ावा दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से, यह तेजी के लिए फायदेमंद है।"

इस बीच, सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, एचसीएलटेक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर टॉप गेनर्स रहे। जबकि, इटरनल, बजाज फिनसर्व, एसबीआई और मारुति सुजुकी टॉप लूजर्स थे।

अमेरिकी बाजार में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 0.71 प्रतिशत या 334.33 अंक की गिरावट के साथ 46,590.41 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 35.95 अंक या 0.53 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,699.40 और नैस्डेक 213.27 अंक या 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,740.40 पर लाल निशान में बंद हुआ।

अधिकांश एशियाई बाजार सुबह के कारोबार में लाल निशान में रहे । चीन का शंघाई इंडेक्स 0.66 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था। जापान का निक्केई 1.35 प्रतिशत की गिरावट में था। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की गिरावट में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.42 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 21 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 96.72 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 607.01 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

