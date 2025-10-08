देश में जीरो एमडीआर चार्ज से डिजिटल पेमेंट को मिल रहा बूस्ट : भारतपे सीईओ

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिनटेक फर्म भारतपे के सीईओ संदीप इंदुरकर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार की पहलों के चलते देश के डिजिटल इकोसिस्टम को बूस्ट मिल रहा है और इससे परिवर्तनकारी बदलाव आ रहे हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के साइडलाइन में समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए, इंदुरकर ने कहा कि सरकार की जीरो एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) पॉलिसी विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए एक गेम चेंजर है।

उन्होंने आईएएनएस को बताया, "शून्य एमडीआर के कारण व्यापारी सीधे नकद से क्यूआर भुगतान की ओर बढ़ रहे हैं। इस पहल से डिजिटल लेनदेन में तेज वृद्धि हुई है।"

इंदुरकर ने कहा कि आज भुगतान केवल पैसे ट्रांसफर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि डेटा और ग्राहक संबंधों के हस्तांतरण से भी जुड़ा है।

उन्होंने बताया, "जब ग्राहक किसी प्लेटफॉर्म पर यूपीआई चुनते हैं, तो उन्हें अकसर प्रतिस्पर्धी ऐप्स पर भेज दिया जाता है, जिससे सहज अनुभव बाधित होता है। हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि भुगतान व्यापारी के अपने ऐप के भीतर ही हो, जिससे ग्राहक संबंध बने रहें।"

इंदुरकर ने भारतपे की ग्रोथ का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे फिनटेक सेक्टर भारत में तेजी से फल-फूला है।

उन्होंने कहा, "सिर्फ छह वर्षों में, भारतपे का मूल्यांकन 2 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जैसे आयोजन उत्पादों को प्रदर्शित करने, निवेशकों को आकर्षित करने और ग्राहक आधार बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।"

इंदुरकर ने यह भी बताया कि कैसे आसान भुगतान छोटे व्यवसायों और घरेलू उद्यमियों की मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "आज, इंस्टाग्राम पर बुटीक या घर का बना अचार बेचने वाले लोग आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और वितरण मजबूत होता है, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।"

सरकार की पहलों की सरहाना करते हुए इंदुरकर ने कहा , "ओएनडीसी, यूपीआई के विस्तार और शून्य एमडीआर के साथ, सरकार ने व्यवसायों के लिए ऑनलाइन जाना आसान बना दिया है। टियर 2 और टियर 3 बाजारों का सीधे डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ना उत्साहजनक है।"

