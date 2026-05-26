देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य, बीते चार दिनों में 1.72 करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवर हुए : केंद्र

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। बीते चार दिनों में करीब 1.72 करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवर हुए हैं। वहीं, इस दौरान करीब 1.66 करोड़ एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग हुई है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि बीते चार दिनों में करीब 1.72 करोड़ एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं और इस दौरान करीब 1.66 करोड़ एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग देखने को मिली है।

सरकार के अनुसार, मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण घरेलू एलपीजी आपूर्ति में चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से बचने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं मिली है।

सरकार ने डिजिटल बुकिंग और डिलीवरी प्रमाणीकरण प्रणालियों में वृद्धि का भी जिक्र किया। रविवार को उद्योग स्तर पर ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी लगभग 95 प्रतिशत तक बढ़ गई।

डीएसी प्रणाली के तहत, उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एक कोड भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडरों की हेराफेरी को रोकना है।

कमर्शियल एलपीजी के संबंध में, सरकार ने कहा कि आवंटन को संकट-पूर्व स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आवंटन भी शामिल है।

पिछले चार दिनों में, देश भर में लगभग 24,557 मीट्रिक टन कमर्शियल एलपीजी बेची गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों ने इसी अवधि में लगभग 942 मीट्रिक टन ऑटो एलपीजी बेची।

सरकार ने आगे कहा कि 1 मई, 2026 से अब तक कुल 1,56,898 मीट्रिक टन कमर्शियल एलपीजी बेची जा चुकी है।

मंत्रालय ने 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी जिक्र किया।

पिछले चार दिनों में, लगभग 1.96 लाख 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। 3 अप्रैल, 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 15,400 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2.45 लाख से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की बिक्री हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि अकेले रविवार को ही 82 जागरूकता शिविरों के माध्यम से लगभग 1,487 सिलेंडर बेचे गए।

--आईएएनएस

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