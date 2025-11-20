देश की अद्भुत कलाएं और बढ़ती हुई ताकत दिखा रहीं कि हम 'विकसित भारत' की राह पर तेजी से अग्रसर : पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में डिफेंस पवेलियन का दौरा करते हुए कहा कि देश 'विकसित भारत' की राह पर तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भारत की यह अद्भुत कलाएं और बढ़ती हुई ताकत दिखाती हैं कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। डिफेंस के हथियार भारत में बन रहे हैं। हमारे काबिल ऑफिसर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के काम को मैं साधुवाद देता हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत एक डिफेंस इक्विप्मेंट आयातक की जगह डिफेंस इक्विप्मेंट निर्यातक बना है। इसके लिए पीएम मोदी को बधाई देता हूं।

युवाओं को लेकर उन्होंने कहा, "हमारे स्किल्ड युवा नए इनोवेशन की ओर बढ़ें। भारत अधिक से अधिक शस्त्र बनाने के लिए तैयार हो। हमारे साइंटिस्ट और इनोवेटर्स जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुचि लेंगे यह देश को उतना ही सशक्त और सुरक्षित बनाएगा।"

पिछले दिनों ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा स्थापित डेडिकेटेड पवेलियन का उद्घाटन किया था।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मंडप में कुल 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) और ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स)’ कार्यक्रम से जुड़े कटिंग-एज डिफेंस स्टार्टअप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।

डीडीपी पवैलियन भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करता है। इस प्रदर्शनी में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डिफेंस प्रोडक्ट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लैंड सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म, एरोस्पेस और उभरते टेक्नोलॉजी डोमेन में इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रदर्शित किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एसकेटी/