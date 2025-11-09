दिल्ली एटीसी टावरों में तकनीकी खराबी के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने स्थिति की समीक्षा की

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के मैसेजिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी आई, जिससे कई फ्लाइट्स देरी से चलीं और कुछ रद्द हो गईं। इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरपोर्ट के पास दिल्ली एयर नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस) सेंटर का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। यह जानकारी शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

उनके साथ सिविल एविएशन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, एएआई के चेयरमैन विपिन कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मंत्री ने ईसीआईएल के सीएमडी को निर्देश दिया कि ज्यादा तकनीकी कर्मचारी तैनात करें ताकि सिस्टम को जल्द ठीक किया जाए। यात्रियों को कम परेशानी हो, इसके लिए नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ज्यादा एटीसी स्टाफ लगाने को कहा, जो मैनुअल तरीके से हवाई यातायात संभालें।

शुरू से ही, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई), एयर नेविगेशन सर्विसेज (एएनएस) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) की टीमें रात-दिन काम करती रहीं ताकि समस्या का पता लगाकर उसे ठीक किया जा सके।

ईसीआईएल ने तुरंत अतिरिक्त कर्मचारी भेजे जो बहाली के काम में मदद करें। इस दौरान, एटीसी स्टाफ ने हाथ से उड़ान संचालन संभाला ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे और असुविधा कम हो।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ईसीआईएल के इंजीनियरों, एटीसी कर्मियों और मंत्रालय की सक्रिय निगरानी के समन्वित प्रयासों से, 8 नवंबर (आज) की दोपहर तक सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित मोड पर बहाल हो गया। इस समस्या के कारण आज कोई उड़ान रद्द नहीं हुई।"

बाद में नायडू ने सामान्य परिचालन की समीक्षा करने के लिए एटीसी टॉवर का दौरा किया और समस्या के समाधान के लिए रात भर काम करने वाली टीमों की प्रतिबद्धता की सराहना की।

मंत्री ने निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक विस्तृत मूल-कारण विश्लेषण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को एटीसी संचालन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त या फॉलबैक सर्वर सहित सिस्टम में और सुधार की योजना बनाने का भी निर्देश दिया।

बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान संचालन में बड़ी रुकावट आई थी, जिसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने शनिवार को कहा कि उसने स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली (एएमएसएस) में तकनीकी समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया है।

--आईएएनएस

पीएसके