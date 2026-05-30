विज्ञान

दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर शुरू हुई देश की पहली उन्नत एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 04:30 AM

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले 'स्काईकास्ट सिस्टम' का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य विमानन मौसम निगरानी में सुधार करना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है।

जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक विश्व स्तर पर केवल 18 ऐसे उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं और भारत 19वां सिस्टम स्थापित करने वाला देश बन गया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दूसरा ऐसा सिस्टम जेवर हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर भी इसे स्थापित किया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस तरह के भविष्योन्मुखी मौसम अवसंरचना को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मिशन मौसम' की दूरदृष्टि को श्रेय दिया।

उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान पायलटों और विमानन ऑपरेटरों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके विमानन सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

कोहरे और अशांति के कारण होने वाली उड़ान संबंधी बाधाओं में काफी कमी आएगी और यह प्रणाली चालक दल और पायलटों को लगभग तीन घंटे की छोटी अवधि के भीतर भी अग्रिम चेतावनी प्रदान करेगी।

इस प्रकार, वे उतरने के लिए सबसे सुरक्षित समय का निर्णय ले सकते हैं और अनावश्यक मार्ग परिवर्तन, रद्दीकरण और देरी से बच सकते हैं।

स्काईकास्ट कोहरे की निगरानी, ​​अशांति का पता लगाने और उच्च-प्रभाव वाले मौसम पूर्वानुमान के लिए कई वायुमंडलीय अवलोकन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है। यह प्रणाली अत्याधुनिक वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है, जिनमें रडार विंड प्रोफाइलर, एसओडीएआर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड-बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर (जीएफएएस) और सीएल61 लिडार-आधारित सीलोमीटर शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यह सुविधा रनवे पर निगरानी और चेतावनी क्षमताओं को मजबूत करेगी, जिससे टेक-ऑफ और लैंडिंग अधिक सुरक्षित हो जाएंगी।

यह प्रणाली रडार विंड प्रोफाइलर, एसओडीएआर, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ग्राउंड-बेस्ड फॉग एरोसोल स्पेक्ट्रोमीटर (जीएफएएस) और सीएल61 लिडार-बेस्ड सीलोमीटर को मिलाकर पायलटों, एयरलाइनों और हवाई यातायात प्रबंधकों के लिए कोहरे, एरोसोल, अशांति, नमी और दृश्यता का वास्तविक समय माप प्रदान करती है।

इस प्रणाली के केंद्र में एक उन्नत बाउंड्री लेयर रडार विंड प्रोफाइलर है, जो हवाई अड्डे से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर तक हवा की गति, हवा की दिशा, अशांति, ऊर्ध्वाधर वेग और बाउंड्री लेयर की गतिशीलता को लगातार मापता है।

विमान के उतरने और लैंडिंग के दौरान ये पैरामीटर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जहां सटीक वायुमंडलीय जानकारी सुरक्षा को बेहतर बनाने में सहायक होती है।

विमानन के अलावा, स्काईकास्ट अवलोकन उन्नत पूर्वानुमान मॉडल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियों, शहरी मौसम पूर्वानुमान, प्रदूषण प्रबंधन, परिवहन सलाह और आपदा तैयारी पहलों में भी सहायक होंगे।

--आईएएनएस

एमएस/

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