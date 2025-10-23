दक्षिण कोरिया में वित्तीय स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक ने फिर नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, सरकार के सामने क्या है चुनौती?

सोल, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को अपनी नीतिगत ब्याज दर (बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट) को अपरिवर्तित रखते हुए 2.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया। यह कदम तेजी से बढ़ते हाउसिंग मार्केट, बढ़ते घरेलू कर्ज और कमजोर पड़ती स्थानीय मुद्रा के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति बोर्ड ने सोल में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया। यह लगातार तीसरी बार है जब बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक सुधार को समर्थन देने के लिए मौद्रिक ढील जारी रखना आवश्यक है।

बैंक ऑफ कोरिया ने अपने बयान में कहा, "रियल एस्टेट बाजार में स्थिरीकरण उपायों के प्रभाव, सोल और आसपास के क्षेत्रों में आवास बाजार की स्थिति, घरेलू ऋण और विनिमय दर की अस्थिरता को देखते हुए वित्तीय स्थिरता की स्थिति पर निगरानी जारी रखना जरूरी है।"

बोर्ड के छह में से पांच सदस्यों ने ब्याज दर को स्थिर रखने के पक्ष में मतदान किया। चार सदस्यों ने आने वाले तीन महीनों में ब्याज दर में और कटौती की संभावना खुली रखने की राय दी। यह जानकारी बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर री चांग-योंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर 2024 में मौद्रिक ढील देना शुरू किया था और अब तक 100 बेसिस प्वाइंट (1 प्रतिशत) की कुल कटौती की जा चुकी है। सबसे हालिया कटौती मई में की गई थी, लेकिन मकान की बढ़ती कीमतों और घरेलू ऋण के कारण बैंक के पास आगे कटौती की सीमित गुंजाइश बची है।

गवर्नर री चांग-योंग ने कहा, "सोल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट की कीमतें आय स्तर की तुलना में बहुत अधिक हैं, जो सामाजिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि दोनों के लिए चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि वर्तमान संपत्ति मूल्य आर्थिक विकास को कमजोर कर रहे हैं।"

उन्होंनेकहा, "आर्थिक वृद्धि अभी भी कम है और मौजूदा माहौल ब्याज दरों को स्थिर रखने के अनुकूल नहीं है, लेकिन उधारी दरों में कमी रियल एस्टेट बाजार को और गर्मा सकती है। इसलिए दरों को स्थिर रखकर हम यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाली कटौती धीरे-धीरे और सीमित दायरे में होगी।"

आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर में एक और मामूली दर कटौती के बाद बैंक एक लंबे विराम पर जा सकता है।

इस बीच, सरकार ने रियल एस्टेट बाजार को ठंडा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में, सरकार ने सोल के 21 अतिरिक्त जिलों को 'स्पेकुलेटिव जोन (सट्टेबाजी क्षेत्र)' घोषित किया है। अब राजधानी सोल के सभी 25 जिले सख्त नियमों के दायरे में आ गए हैं।

साथ ही, होम लोन की सीमा भी घटाई गई है। अब यह 200 मिलियन वॉन (लगभग 1.39 लाख अमेरिकी डॉलर) कर दी गई है, जबकि जून में यह सीमा 600 मिलियन वॉन थी।

बैंकों द्वारा दिए गए घरेलू ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है, जो पिछले महीने के अंत तक 1,170.2 ट्रिलियन वॉन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि सख्त नियमों के कारण इसकी वृद्धि दर कुछ धीमी हुई है।

देश का हाउसहोल्ड डेट-टू-जीडीपी अनुपात भी बढ़कर 89.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो पिछले 15 तिमाहियों में पहली बार बढ़ोतरी दर्शाता है।

दक्षिण कोरियाई वॉन की गिरावट भी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय मुद्रा 1,420 वॉन प्रति डॉलर के नीचे फिसल गई है। यह कई महीनों का सबसे निचला स्तर है।

गुरुवार को स्थानीय मुद्रा 1,431.8 वॉन प्रति डॉलर के स्तर पर खुली, जो पिछले सत्र से 2 वॉन कमजोर रही।

री चांग-योंग ने कहा, "यदि टैरिफ वार्ताएं सफलतापूर्वक पूरी हो जाती हैं, तो मुद्रा पर दबाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन हमें अभी भी 350 अरब डॉलर के निवेश कोष से जुड़े विवरणों को देखना होगा। हमारा लक्ष्य विनिमय दर के स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी अस्थिरता को नियंत्रित करने पर है।"

जुलाई में सोल और वाशिंगटन के बीच एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी, जबकि सोल ने 350 अरब डॉलर का निवेश कोष बनाने का वादा किया था।

