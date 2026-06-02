दक्षिण कोरिया में हनव्हा एयरोस्पेस की फैक्ट्री विस्फोट, पांच की मौत के बाद उत्पादन आंशिक रूप से बंद

सोल, 2 जून (आईएएनएस)। हनव्हा ग्रुप की डिफेंस से जुड़ी कंपनी हनव्हा एयरोस्पेस ने मंगलवार को बताया कि उसने अपने डेजॉन प्लांट में आंशिक रूप से उत्पादन रोक दिया है। यह कदम वहां हुए एक जानलेवा विस्फोट के बाद उठाया गया है।

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि दक्षिण कोरिया के श्रम अधिकारियों ने सुरक्षा कानूनों के तहत उस फैक्ट्री में काम रोकने का आदेश दिया है। यह हादसा एक गंभीर कार्यस्थल दुर्घटना के रूप में देखा जा रहा है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लांट डेजॉन से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में है। वहां हुए विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम बनाई है। घटना के सही कारण का पता लगाया जा रहा है।

कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि हादसे के समय कर्मचारी उन औजारों की सफाई कर रहे थे, जिनमें प्रोपेलेंट पाउडर (रॉकेट ईंधन जैसा ज्वलनशील पदार्थ) के अवशेष बचे हुए थे। यही सामग्री रॉकेट और मिसाइल प्रणालियों में इस्तेमाल होती है।

जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आग या विस्फोट कैसे शुरू हुआ और क्या वहां कोई ज्वलनशील पदार्थ ठीक से सुरक्षित रखा गया था या नहीं।

डेजॉन प्लांट एक बहुत अहम रक्षा केंद्र है और इसे 'गुप्त रक्षा फैक्ट्री' का दर्जा मिला हुआ है। यहां कई हथियार बनाए जाते हैं, जैसे कि 'चुनमू' मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एल-सैम)।

कंपनी के मुताबिक, इस फैक्ट्री की प्रभावित उत्पादन लाइन ने पिछले साल लगभग 1.32 ट्रिलियन वॉन (करीब 870 मिलियन डॉलर) का राजस्व दिया था, जो कंपनी की कुल कमाई का लगभग 4.94 प्रत‍िशत है।

दक्षिण कोरिया की रक्षा खरीद एजेंसी डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन (डीएपीए) ने मंगलवार को कहा कि वह इस विस्फोट की जांच में मदद के लिए अपने जुड़े हुए संस्थानों को तकनीकी सहायता देगा।

डीएपीए ने यह भी बताया कि उसने स्थिति को संभालने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। यह कदम सोमवार को हुए विस्फोट और आग की घटना के बाद उठाया गया है।

डीएपीए के प्रवक्ता किम जू-चुल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जरूरत पड़ने पर वे जांच में अपने विशेषज्ञों और तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट और डिफेंस एजेंसी फॉर टेक्नोलॉजी एंड क्वॉलिटी जैसे विशेषज्ञ संस्थान भी शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि ऊंची सुरक्षा वाले रक्षा उद्योग की फैक्ट्रियों में निरीक्षण को लेकर जो चिंताएं उठ रही हैं, उन पर हर साल संबंधित कानूनों के तहत नियमित जांच की जाती है।

--आईएएनएस

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