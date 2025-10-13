दक्षिण कोरिया: डेटा सेंटर में आग लगने के बाद 36.7 प्रतिशत ऑनलाइन सरकारी सेवाएं बहाल

सियोल, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई सरकार की ऑनलाइन प्रशासनिक सेवाओं में से 36 प्रतिशत से अधिक बहाल कर दी गई हैं, जो पिछले महीने एक सरकारी डेटा सेंटर में आग लगने से प्रभावित हुई थीं। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रात 9 बजे तक मध्य शहर डेजॉन में राष्ट्रीय सूचना संसाधन सेवा (एनआईआरएस) में आग लगने से प्रभावित 709 सेवाओं में से 260 को पुनः चालू कर दिया गया था, जिससे 36.7 प्रतिशत की बहाली दर दर्ज की गई।

केंद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रतिउपाय मुख्यालय ने कहा कि बहाल सेवाओं में कोरियाई संस्कृति केंद्रों के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय की प्रशासनिक सहायता प्रणाली और सार्वजनिक खरीद सेवा से संबंधित वेबसाइटें शामिल हैं।

वर्तमान में चार-स्तरीय प्रणाली में अपने प्रभाव और उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सबसे आवश्यक मानी जाने वाली 40 'ग्रेड 1' सेवाओं में से 30 को बहाल कर दिया गया है, जिससे 75 प्रतिशत की रिकवरी दर प्राप्त हुई है। 'ग्रेड 2' सेवाओं की रिकवरी दर 51.5 प्रतिशत रही।

एनआईआरएस में आग 26 सितंबर को सर्वर रूम में लिथियम-आयन बैटरी के फटने से लगी थी और अगले दिन पूरी तरह बुझ गई थी। पुलिस आग लगने के सही कारण की जांच कर रही है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले महीने लगी भीषण आग से क्षतिग्रस्त हुए राज्य डाटा सेंटर का दौरा किया और वहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

ली ने मध्य शहर डेजॉन में राष्ट्रीय सूचना संसाधन सेवा (एनआईआरएस) का दौरा ऐसे समय में किया है जब सरकार ऑनलाइन सेवाओं को बहाल करने के प्रयासों में तेजी ला रही है, क्योंकि आग ने प्रमुख डेटा भंडारण प्रणालियों को नष्ट कर दिया है।

ली ने मूल रूप से चुसेओक की विस्तारित छुट्टी के बाद छुट्टी ली थी, जो गुरुवार को समाप्त हो गई थी, लेकिन उन्होंने राज्य डेटा सेंटर का दौरा करने का निर्णय लिया।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि ली द्वारा अपने अवकाश के दिन डेटा सेंटर का दौरा करने का निर्णय आग के कारण देशभर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के ठप हो जाने के बीच, हाल ही में एक टीवी कुकिंग शो में उनकी उपस्थिति को लेकर उठे विवाद को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था।

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने ली की उपस्थिति को 'के-फूड्स को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त' बताते हुए उसका बचाव किया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल पीपुल पावर पार्टी ने इसे अनुचित बताया है।

सरकार को इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जब उसने आग लगने के दो सप्ताह बाद ही खराब प्रणालियों की संख्या 647 से बढ़ाकर 709 कर दी।

राष्ट्रपति के एक अधिकारी ने योनहाप समाचार एजेंसी को बताया, "यह दौरा उन सरकारी अधिकारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आयोजित किया गया था जो छुट्टियों के दौरान भी अथक परिश्रम कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह दौरा पहले से तय था और इसका ली के शो में आने से कोई संबंध नहीं है।"

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी