दिग्गज टेलीकॉम कंपनी की बड़ी घोषणा, सुनील भारती मित्तल जुलाई में एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन पद से होंगे रिटायर

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की कि कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जुलाई 2026 में होने वाली कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन पद से रिटायर हो जाएंगे।

दूरसंचार कंपनी ने यह भी बताया है कि गोपाल वित्तल को उसी तारीख से एयरटेल अफ्रीका का नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाएगा।

सुनील भारती मित्तल 2019 में कंपनी की लिस्टिंग के बाद से एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन रहे हैं। कंपनी के बोर्ड ने उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना की है।

वहीं, गोपाल वित्तल पहले से ही एयरटेल अफ्रीका में नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और टेलीकॉम सेक्टर के अनुभवी नेता माने जाते हैं। उनका चयन कंपनी के बड़े शेयरधारक की सिफारिश पर किया गया है।

इसके अलावा, श्राविन भारती मित्तल को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाएगा, जिससे प्रमोटर ग्रुप के साथ निरंतरता बनी रहेगी, और वह बोर्ड, एयरटेल मनी के कामकाज और दुबई स्थित मुख्यालय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे।

इसके अलावा, अन्निका पौटियानेन जुलाई में एजीएम के बाद बोर्ड से रिटायर हो जाएंगी। वह पिछले सात साल से कंपनी के साथ जुड़ी हुई थीं।

सुनील भारती मित्तल ने कहा कि एयरटेल अफ्रीका का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात रही है और उन्हें कंपनी की रणनीति और नेतृत्व टीम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वे चेयरमैन पद से हटें और नई टीम कंपनी को आगे बढ़ाए।

उन्होंने बोर्ड के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कंपनी ने हाल के समय में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे यह साफ है कि इसकी रणनीति मजबूत है।

कंपनी के सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर त्सेगा गेब्रेयेस ने भी मित्तल के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि मित्तल के नेतृत्व में कंपनी ने अधिग्रहण से लेकर लिस्टिंग तक का सफल सफर तय किया और आज यह एफटीएसई 100 इंडेक्स में शामिल है।

--आईएएनएस

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