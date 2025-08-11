विज्ञान

Tesla Second Showroom India: टेस्ला का दूसरा भारतीय शोरूम दिल्ली में खुलने के लिए तैयार

टेस्ला ने दिल्ली एयरोसिटी में दूसरा शोरूम खोला, मॉडल Y की बुकिंग जारी
Aug 11, 2025, 07:11 AM
नई दिल्ली:  एलन मस्क द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला सोमवार को भारत में अपना दूसरा शोरूम खोलने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी राष्ट्रीय राजधानी के एयरोसिटी स्थित अपस्केल वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2 बजे अपने शोरूम का उद्घाटन करने जा रही है।

यह शोरूम एनसीआर के ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा, जो कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का एक प्रमुख केंद्र है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेस्ला इंडिया ने एक पोस्ट में कंपनी के आगमन को दर्शाने वाले एक ग्राफिक को पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली आ रहे हैं- हमारे साथ जुड़े रहिए"।

एक दूसरे पोस्ट में कंपनी ने अपने शोरूम का उद्घाटन के समय और लोकेशन की जानकारी शेयर की।

इससे पहले कंपनी 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के पहले भारतीय शोरूम का उद्घाटन कर चुकी है।

मुंबई में आयोजित हुए हाई-प्रोफाइल लॉन्च में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे, जिन्होंने राज्य में टेस्ला के प्रवेश की प्रशंसा की और कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया।

टेस्ला के भारतीय पोर्टफोलियो में वर्तमान में मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी दो कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) वर्जन की कीमत 59.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है, जबकि लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी वर्जन 67.89 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है। दोनों कारों की डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।

स्टैंडर्ड रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) 60 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ आती है, जो 500 किमी डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज प्रदान करती है।

वहीं, लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी वर्जन 75 केडब्ल्यूएच की बैटरी के साथ आता है, जो 622 किमी डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज प्रदान करता है।

कंपनी के अनुसार, डिलीवरी में मुंबई, पुणे, दिल्ली और गुरुग्राम के खरीदारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां वाहनों को फ्लैट-बेड ट्रकों पर सीधे ग्राहकों के घरों तक पहुंचाया जाएगा।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट किया है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सके।

टेस्ला ने अपने फुल सेल्फ-ड्राइविंग (एफएसडी) फीचर को 6 लाख रुपए में एक ऑप्शनल एक्स्ट्रा के रूप में लिस्ट किया है, लेकिन भारत में यह उन्नत क्षमता बाद में पेश की जाएगी।

 

