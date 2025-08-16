त्योहारों की मांग का हवाला देते हुए स्विगी ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाकर 14 रुपए की

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। फूड डिलीवरी दिग्गज स्विगी ने फूड डिलीवरी ऑर्डर के लिए अपने प्लेटफॉर्म शुल्क में एक बार फिर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। त्योहारों के मौसम में ग्राहकों के लेन-देन में वृद्धि का हवाला देते हुए कंपनी ने त्योहारों की मांग का लाभ उठाने के लिए शुल्क 12 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए कर दिया है।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म लगातार शुल्क बढ़ा रहा है। स्विगी का शुल्क अप्रैल 2023 में 2 रुपए से बढ़कर जुलाई 2024 में 6 रुपए और अक्टूबर 2024 में 10 रुपए हो गया। 14 रुपए का वर्तमान शुल्क, केवल दो वर्षों में 600 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि है।

स्विगी प्रतिदिन 20 लाख से अधिक ऑर्डर प्रोसेस करता है और वर्तमान प्लेटफॉर्म शुल्क स्तरों पर, इससे प्रतिदिन करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय होती है।

कंपनी ने अभी तक बढ़े हुए प्लेटफॉर्म शुल्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

स्विगी ने जून तिमाही में सालाना आधार पर 1,197 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही) में हुए 611 करोड़ रुपए के घाटे से लगभग दोगुना है।

तिमाही आधार पर, बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, पिछली तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही) में 1,081 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। यह बढ़ता घाटा मुख्य रूप से इसके क्विक कॉमर्स डिवीजन, इंस्टामार्ट के कारण हुआ, जहां वित्तीय दबाव तेजी से बढ़ा।

ज़ोमैटो और स्विगी ने पहले भी उच्च मांग वाले दिनों में उच्च प्लेटफ़ॉर्म शुल्क का परीक्षण किया है। यदि ऑर्डर की मात्रा अप्रभावित रही, तो उन्होंने नए शुल्क ढांचे को बनाए रखा।

जोमैटो ने दो साल से कम समय में पांच बार शुल्क वृद्धि भी लागू की है, जो 400 प्रतिशत की वृद्धि है।

कई सर्वेक्षणों के अनुसार, स्विगी-ज़ोमैटो के कारण, 35 प्रतिशत तक कमीशन दरें लागू होने के कारण, रेस्टोरेंट मालिकों को मेनू की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर करना रेस्टोरेंट में खाने की तुलना में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा महंगा हो गया है।

उपभोक्ताओं के लिए कई बार शुल्क बढ़ाने के बावजूद, कर्मचारियों की स्थिति में सुधार न कर पाने के लिए कंपनियों की लगातार आलोचना हो रही है।

--आईएएनएस

एसकेटी/