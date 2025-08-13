टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक वाहनों की विशाल रेंज के साथ डोमिनिकन रिपब्लिक के बाजार में कदम रखा

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने देश में अपने अधिकृत वितरक इक्विमैक्स के साथ साझेदारी के माध्यम से केरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक के बाजार में प्रवेश किया है।

कंपनी ने बताया कि यह कदम टाटा मोटर्स की वैश्विक विस्तार योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अंतिम-मील डिलीवरी आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्यिक वाहनों की एक सीरीज पेश करना है।

कंपनी ने कई मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनमें अंतिम-मील डिलीवरी के लिए टाटा सुपर ऐस, भारी-भरकम यूटिलिटी कार्यों के लिए टाटा जेनॉन पिकअप, स्मार्ट अर्बन लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रकों की अल्ट्रा श्रृंखला (टी.6, टी.7, टी.9) और कंस्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन किया गया एसपीटी 613 टिपर शामिल हैं।

ये वाहन मजबूत प्रदर्शन, टिकाऊपन और कम परिचालन लागत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने टाटा मोटर्स को एक विश्वस्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी बनाया है।

सैंटो डोमिंगो में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम में, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रमुख, आसिफ शमीम ने कहा कि डोमिनिकन रिपब्लिक एक आशाजनक बाजार है जहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है।

शमीम ने कहा, "डोमिनिकन रिपब्लिक एक उच्च-संभावना वाला बाजार है जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की वैश्विक विकास महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ, हमारे उन्नत वाणिज्यिक वाहन समाधान राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इक्विमैक्स की सर्विसेज और सपोर्ट नेटवर्क द्वारा समर्थित कंपनी की उन्नत वाहन श्रृंखला, ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करेगी।

इक्विमैक्स के अध्यक्ष, गेब्रियल टेलरियस ने कहा कि टाटा मोटर्स के वाहनों के आने से देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लाभ होगा।

उन्होंने आगे कहा कि डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए चुने गए मॉडल स्थानीय व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक चुने गए हैं, और ग्राहकों को उच्च-गुणवत्ता वाली आफ्टर सेल्स सर्विस और असली स्पेयर पार्ट्स तक आसान पहुंच का आश्वासन दिया है।

टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन 40 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं, जिनमें छोटे मिनी ट्रकों से लेकर भारी-भरकम ट्रकों और यात्री परिवहन समाधान तक, सब कुछ शामिल है।

--आईएएनएस

एबीएस/