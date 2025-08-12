विज्ञान

टेस्ला ने दिल्ली में किया शोरूम का उद्घाटन, मॉडल वाई की बिक्री पर ध्यान केंद्रित

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में अपने पहले शोरूम का उद्घाटन किया। यह इलेक्ट्रिक कार निर्माता का भारत में प्रवेश के एक महीने के भीतर दूसरा रिटेल स्टोर है।

दिल्ली के सबसे व्यस्त व्यावसायिक जिलों में से एक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित, एरोसिटी आउटलेट एक अनुभव केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां मेहमान मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी का निरीक्षण कर सकते हैं, खरीद प्रक्रिया को समझ सकते हैं और चार्जिंग विकल्पों के बारे में जान सकते हैं।

इस स्टोर से दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवा मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी में टेस्ला के पहले शोरूम के उद्घाटन के बाद भारत में यह दूसरा शोरूम है। बता दें कि सबसे पहले टेस्ला कंपनी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

टेस्ला त्योहारी सीज़न से पहले भारत के प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार में प्रवेश करने के लिए दिल्ली में नए शोरूम के उद्घाटन के साथ एक मज़बूत प्रयास कर रही है, जिससे उसके रिटेल मैप में एक और बड़ा महानगर जुड़ जाएगा।

कंपनी वर्तमान में रिटेल पहुंच और ग्राहकों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन उसने अभी तक भारत के लिए स्थानीय निर्माण या अतिरिक्त मॉडलों की योजनाओं का खुलासा नहीं किया है।

मॉडल वाई वर्तमान में टेस्ला के भारतीय पोर्टफोलियो में प्रमुख मॉडल है। यह दो अलग-अलग संस्करणों में उपलब्ध है, मानक रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) मॉडल की कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये (दोनों एक्स-शोरूम) है। डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है, और जुलाई में बुकिंग शुरू हो जाएगी।

मानक रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) मॉडल वाई की दावा की गई रेंज एक बार चार्ज करने पर 500 किमी तक चलता है, जबकि लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी संस्करण इसे बढ़ाकर 622 किमी कर देता है। टेस्ला के अनुसार, लॉन्ग रेंज मॉडल 5.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल 5.9 सेकंड में ऐसा कर सकता है। दोनों मॉडलों की अधिकतम गति 201 किमी/घंटा है।

स्टैंडर्ड वर्जन फ़ास्ट चार्जर से 15 मिनट में 238 किमी तक की रेंज हासिल कर सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन इतने ही समय में 267 किमी तक की रेंज हासिल कर सकता है।

