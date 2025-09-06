विज्ञान

टेस्ला ने भारत में डिलीवर की पहली कार, दक्षिण भारत में भी विस्तार की योजना

Sep 06, 2025, 05:41 AM

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। टेस्ला ने शुक्रवार को भारत में डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने अपनी पहली कार महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को बेची है।

सरनाईक ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला के नए खुले शोरूम से मॉडल वाई की डिलीवरी ली।

राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा कि कार खरीदने का उनका फैसला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए था।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मैंने नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टेस्ला की डिलीवरी ली है। मैं चाहता हूं कि बच्चे इन कारों को कम उम्र से ही देखें और सस्टेनेबल परिवहन के महत्व को समझें।"

सरनाइक ने कहा कि वह प्रतीकात्मक रूप से अपने पोते को यह गाड़ी उपहार में देंगे।

हालांकि, भारत में टेस्ला के आगमन को लेकर जितनी चर्चा हुई थी, वह उसकी सेल्स में नहीं दिखी है।

इस हफ्ते की शुरुआत में आई कई रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई के मध्य में बुकिंग शुरू करने के बाद से, कंपनी को केवल 600 से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं।

वैश्विक स्तर पर, टेस्ला कुछ ही घंटों में इतनी कारें बेच देती है। कंपनी इस साल भारत में 350 से 500 कारें शिप कर सकती है, जिसकी पहली खेप सितंबर की शुरुआत में शंघाई से आ चुकी है।

शुरुआत में डिलीवरी मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम तक सीमित रहेगी।

डिलीवरी के समय सरनाइक ने कहा, "भले ही आज लागत थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात सही उदाहरण पेश करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।"

राज्य मंत्री ने अटल सेतु और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल छूट जैसे महाराष्ट्र के प्रोत्साहनों पर प्रकाश डाला और बताया कि राज्य परिवहन विभाग पहले ही लगभग 5,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीद चुका है।

इस बीच, टेस्ला भारत में अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। कंपनी मुंबई और दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है और अगले साल दक्षिण भारत में एक नया एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रही है।

--आईएएनएस

एबीएस/

