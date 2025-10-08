विज्ञान

टीसीएस ने रद्द की दूसरी तिमाही के नतीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रतन टाटा की पुण्यतिथि से टकराव का दिया हवाला

Oct 08, 2025, 03:48 PM

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने रतन टाटा की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करने के लिए 9 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है।

आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने पुष्टि की कि इस कार्यक्रम के रद्द होने का कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख का टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की पुण्यतिथि के साथ टकराव था।

हालांकि, कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है, लेकिन एनालिस्ट कॉल कंपनी की योजना के मुताबिक होगी, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन और मैनेजमेंट की कमेंट्री को शेयर किया जाएगा।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द होने से कंपनी को लेकर निवेशकों के सेंटीमेंट पर कुछ खास असर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने एनालिस्ट कॉल को यथावत रखा है।

एच-1बी वीजा में शुल्क वृद्धि के बीच, दूसरी तिमाही के नतीजों का निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल आईटी सेक्टर की स्थिति की सही जानकारी मिलेगी।

इससे पहले, टीसीएस ने वित्त वर्ष 26 में लगभग 12,200 कर्मचारियों या अपने वैश्विक कार्यबल के 2 प्रतिशत की छंटनी करने की घोषणा की थी।

जून 2025 तक कुल 6.13 लाख कर्मचारियों वाली आईटी दिग्गज कंपनी, विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में छंटनी लागू करने की योजना बना रही है।

कंपनी ने कहा कि छंटनी मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रभावित करेगी।

टीसीएस ने इस फैसले को अपने द्वारा लिए गए "सबसे कठिन फैसलों में से एक" बताया और कहा कि इसका उद्देश्य तेजी से विकसित हो रही तकनीकों और वर्कप्लेस मॉडल के मुताबिक कंपनी को भविष्य के लिए तैयार बनाना है।

रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी रिटायरमेंट पैकेज, विस्तारित बीमा, नोटिस पीरियड में वेतन और वैकल्पिक नौकरी के अवसर खोजने में प्लेसमेंट सहायता प्रदान कर रही है।

--आईएएनएस

एबीएस/

