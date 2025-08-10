विज्ञान

ट्रंप टैरिफ के बीच बोले अमिताभ कांत, पर्यटन से आ सकती है देश की सबसे अधिक निर्यात आय

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 10, 2025, 12:29 AM

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर टैरिफ लागने के बाद, पूर्व जी20 शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि देश के पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं और यहां से भारत की सबसे अधिक निर्यात आय आ सकती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कांत ने कहा, "भारत की सबसे अधिक निर्यात आय पर्यटन से आ सकती है, जो कि पूरी तरह से ट्रंप के टैरिफ से फ्री है।"

हमें वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करना होगा। वे ट्रंप द्वारा वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से कहीं ज्यादा की भरपाई कर देंगे।

उन्होंने आगे कहा, "पिछले एक दशक में भारतीय पर्यटन के लिए कोई ठोस ब्रांडिंग या मार्केटिंग अभियान नहीं चलाया गया है। अतुल्य भारत की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें एक बड़े वैश्विक ब्रांडिंग और मार्केटिंग अभियान की आवश्यकता है। अन्यथा, हम भारतीय एयरलाइंस द्वारा खरीदे जा रहे 1800 विमानों से केवल छुट्टियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को ही ले जा पाएंगे।"

पर्यटन से देश के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बड़ा सुधार हो सकता है। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय वित्त वर्ष 26 में 6-8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट में बताया गया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय में बढ़त तब देखने को मिल रही है, जब सेक्टर की आय वृद्धि दर करीब तीन वर्षों से दोहरे अंक में बनी हुई है।

आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में पूरे भारत में प्रीमियम होटलों में ऑक्यूपेंसी 72-74 प्रतिशत रहेगी, जो वित्त वर्ष 24 और वित्त वर्ष 25 में देखे गए 70-72 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा अधिक है।

वित्त वर्ष 26 में प्रीमियम होटलों के लिए औसत कमरे का किराया (एआरआर) बढ़कर 8,200-8,500 रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 8,000-8,200 रुपए था। इसकी वजह आपूर्ति में कमी और कई होटलों में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस/

