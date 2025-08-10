ट्रंप ने किया था चीन के संबंध का दावा, इंटेल के सीईओ ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार

नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी तकनीकी दिग्गज इंटेल के सीईओ लिप-बू टैन ने कहा है कि चीन के साथ कथित "गहरे विरोधाभासी" संबंधों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सार्वजनिक रूप से उनसे इस्तीफे की मांग के बावजूद वह इस्तीफा नहीं देंगे।

इंटेल के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में, टैन ने कंपनी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उन्हें इंटेल के बोर्ड का पूरा समर्थन प्राप्त है।

यह विवाद टैन की एक अन्य अमेरिकी कंपनी कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स के सीईओ के रूप में पिछली भूमिका से उपजा है। इस फर्म ने एक ब्लैकलिस्टेड चीनी सैन्य विश्वविद्यालय को चिप डिज़ाइन बेचने से जुड़े एक आपराधिक मामले में दोषी होने की बात स्वीकार की थी।

इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि टैन ने सैकड़ों चीनी तकनीकी स्टार्टअप्स में 20 करोड़ डॉलर का निवेश भी किया है, जिनमें से कुछ चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े हैं।

दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने इंटेल में टैन के नेतृत्व पर सवाल उठाए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों ने कॉर्पोरेट दिशा-निर्देशों को लेकर टैन और इंटेल के बोर्ड के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। इस विवाद के जवाब में इंटेल के शेयर 3 से 5 प्रतिशत तक गिर गए।

इंटेल के कर्मचारियों को लिखे पत्र में, टैन ने आरोपों को 'गलत' बताया और अमेरिका के साथ अपने पुराने संबंधों पर ज़ोर दिया।

उन्होंने लिखा, "मैं 40 से ज़्यादा सालों से अमेरिका में रह रहा हूं। मुझे इस देश से प्यार है और इसके अवसरों के लिए मैं बेहद आभारी हूं।"

टैन ने ज़ोर देकर कहा कि इंटेल तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए व्हाइट हाउस के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा है और उन्होंने इंटेल और अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टैन ने यह भी बताया कि इस साल के अंत में सबसे आधुनिक अमेरिकी सेमीकंडक्टर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर विनिर्माण शुरू हो जाएगा।

इंटेल के बोर्ड ने सीईओ लिप-बू टैन के नेतृत्व और सुधार प्रयासों के लिए सार्वजनिक रूप से समर्थन व्यक्त किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सोशल मीडिया पर टैन के इस्तीफ़े की मांग के बाद शेयर में 3 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई थी।

हालांकि, टैन के जवाब के बाद शुक्रवार को इंटेल के शेयरों में थोड़ी रिकवरी हुई और वे पिछले दिन के 19.77 डॉलर के बंद भाव से 0.9 प्रतिशत बढ़कर 19.95 डॉलर पर बंद हुए। मार्च 2025 में टैन की सीईओ के रूप में नियुक्ति के बाद शेयरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो लगभग 25.94 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गई।

