ट्रंप ने की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत, टिकटॉक डील को मिली मंजूरी

Sep 20, 2025, 06:58 AM

वॉशिंगटन, 19 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की और घोषणा की कि चीनी नेता ने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अमेरिका में संचालन जारी रख सकेगा।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि वह "टिकटॉक अनुमोदन की सराहना करते हैं" और अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।

ट्रंप ने लिखा, "मैंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर प्रोडक्टिव बातचीत की। हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक डील के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की। मैंने राष्ट्रपति शी से सहमति जताई कि हम एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी भी उपयुक्त समय पर अमेरिका का दौरा करेंगे।"

चीनी पक्ष के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच बातचीत "व्यावहारिक, सकारात्मक और रचनात्मक" रही।

टिकटॉक पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन की स्थिति "स्पष्ट" है वह कंपनियों की इच्छाओं का सम्मान करता है और उन्हें बाजार नियमों के आधार पर वाणिज्यिक वार्ता करने तथा चीनी कानूनों और विनियमों के अनुसार समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका चीनी कंपनियों को निवेश के लिए "खुला, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण" माहौल उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रपति शी ने हाल ही में दोनों टीमों के बीच हुई वार्ताओं की सराहना की और कहा कि उन्होंने "समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ की भावना" को प्रदर्शित किया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अमेरिका को "एकतरफा व्यापार प्रतिबंधात्मक कदमों" से बचना चाहिए ताकि कई दौर की वार्ताओं से हासिल उपलब्धियां प्रभावित न हों।

इससे पहले इस सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि उसने मैड्रिड (स्पेन) में दो दिन चली बातचीत के बाद चीन के साथ टिकटॉक पर एक ढांचा समझौता कर लिया है। इन वार्ताओं का नेतृत्व अमेरिकी पक्ष से वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने किया, जबकि चीनी पक्ष से उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग और शीर्ष वार्ताकार ली चेंगगांग शामिल हुए।

बेसेंट ने मैड्रिड में कहा, "हमारे पास टिकटॉक डील का एक फ्रेमवर्क है।" हालांकि, दोनों पक्षों ने अब तक इस समझौते के विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं।

