टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच लाल निशान में खुले सेंसेक्स और निफ्टी, आईटी शेयरों में गिरावट

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक दिन बंद रहने के बाद गुरुवार को भारी गिरावट के साथ लाल निशान में खुला। बाजार में यह गिरावट अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद दर्ज की गई है।

शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 624 अंक या 0.77 प्रतिशत गिरकर 80,162 पर आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 183.85 अंक या 0.74 प्रतिशत गिरकर 24,528 पर आ गया।

ब्रॉडकैप इंडेक्स लाल निशान में रहे। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.00 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 1.12 प्रतिशत की गिरावट आई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.24 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा में 0.97 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 1.42 प्रतिशत की गिरावट आई। सभी क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में रहे।

निफ्टी शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प 1.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, उसके बाद एशियन पेंट्स, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर और टाइटन कंपनी का स्थान रहा। श्रीराम फाइनेंस 2.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, जियो फाइनेंशियल, एनटीपीसी और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "टेक्निकल फ्रंट पर, 24,850 के ऊपर एक निर्णायक कदम 25,000 और 25,150 के स्तर की ओर बढ़त का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तत्काल समर्थन 24,670 पर है, उसके बाद 24,500 के स्तर पर नए लॉन्ग पोजीशन आ सकते हैं।"

विश्लेषकों का मानना ​​है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ निकट भविष्य में मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित करेगा। हालांकि, बाजार में घबराहट की संभावना कम है क्योंकि उच्च टैरिफ को एक अल्पकालिक परेशानी के रूप में देखेगा, जिसका जल्द ही समाधान हो जाएगा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की यह टिप्पणी कि आखिरकार भारत और अमेरिका एक साथ आएंगे', संभावित परिणाम की ओर इशारा करती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की किसी भी बिकवाली को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की आक्रामक खरीदारी से आसानी से बेअसर कर दिया जाएगा।"

गुरुवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि निवेशकों ने बैंक ऑफ कोरिया के नीतिगत फैसले को स्वीकार कर लिया।

दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने देश में अनिश्चित व्यापारिक माहौल के बावजूद अपनी लगातार दूसरी बैठक में अपनी नीतिगत दर को 2.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

अमेरिकी बाजारों में रातोंरात थोड़ी तेजी आई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक में 0.21 प्रतिशत और एसएंडपी 500 में 0.24 प्रतिशत की बढ़त रही।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। चीन का शंघाई सूचकांक 0.09 प्रतिशत गिरा, जबकि शेन्जेन में 0.26 प्रतिशत की बढ़त में रहा। जापान का निक्केई 0.50 प्रतिशत बढ़ा, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.84 प्रतिशत गिरा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.53 प्रतिशत बढ़ा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 6,516.49 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जो 20 मई के बाद से उनकी सबसे अधिक बिकवाली है। इस बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 7,060.37 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/