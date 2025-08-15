टैरिफ चिंताओं के बावजूद इस सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत चढ़कर हुए बंद

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस) । भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय बेंचमार्क सूचकांक इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और 1 प्रतिशत की बढ़त के साथ छह सप्ताह की गिरावट का सिलसिला थम गया।

निवेशकों का ध्यान अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में होने वाली बैठक पर है।

उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के परिणामस्वरूप रूस-यूक्रेन युद्धविराम हो सकता है और भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटाया जा सकता है।

इस सप्ताह के दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स में बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मेटल और निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए।

व्यापक बाजारों का प्रदर्शन कमजोर रहा, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक लाल निशान में बंद हुए।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजे आने के साथ, राजस्व में नरमी के कारण बेंचमार्क निफ्टी 50 कंपनियों (वित्तीय और तेल एवं गैस को छोड़कर) का औसत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर मिड सिंगल डिजिट में पहुंच गया।

हालांकि, कमाई के मोर्चे पर, निफ्टी 50 की पहली तिमाही की कमाई बाजार के अनुमानों के अनुरूप रही। तिमाही के दौरान समग्र रुझान मिला-जुला रहा।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मजबूत आय और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता के दम पर बेहतर प्रदर्शन किया है।"

उन्होंने कहा, "घरेलू मुद्रास्फीति आठ साल के निचले स्तर पर है, जिससे विवेकाधीन खर्च में सुधार की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त, एसएंडपी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी में अपग्रेड करने से निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार और दीर्घकालिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका में मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों और अमेरिका के 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण वैश्विक संकेत सकारात्मक बने हुए हैं, जो सितंबर की नीति बैठक में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के प्रति विश्वास को दर्शाता है।"

निफ्टी सूचकांक के 24,350-24,750 के दायरे में रहने की उम्मीद है और 24,750 से ऊपर एक निर्णायक गिरावट के साथ यह मनोवैज्ञानिक 25,000 के स्तर की ओर गिरावट का संकेत दे सकता है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 1,926 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि 13,646 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, लेकिन 15,572 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,895 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जिनमें से 13,144 करोड़ रुपए की सकल खरीदारी और 9,248 करोड़ रुपए की बिक्री रही।

