ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए अपनी बातचीत में लगातार प्रगति कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों का एक दल ट्रेड डील पर आगे की बातचीत के लिए इस सप्ताह वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो सकता है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "दोनों देशों के बीच बातचीत काफी अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही है।"

भारत ने अमेरिका से तेल और गैस का आयात बढ़ाने की पेशकश की है, जिससे ट्रेड सरप्लस की भरपाई करने में मदद मिलेगी और साथ ही देश को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिलेगी।

भारत द्वारा ट्रेड पैकेज के हिस्से के रूप में अमेरिका से और अधिक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्राप्त करने की भी संभावना है, जो देश को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा।

यह घटनाक्रम नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के बाद सामने आया है।

गोर ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल के महत्व पर भी चर्चा हुई।

गोर ने कहा, "अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में, मैं दोनों देशों के आने वाले दिनों को लेकर आशावादी हूं। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक महान और निजी मित्र मानते हैं।"

इससे पहले सितंबर में ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों के एक दल ने नई दिल्ली का दौरा किया था, जिसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन गया था।

बातचीन के दौरान, भारत ने अमेरिका को रियायतें दीं, जिनमें अधिक अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों के आयात का प्रस्ताव भी शामिल था।

16 सितंबर को, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप के सुलहपूर्ण रुख के बाद संबंधों में आई मधुरता के बीच नई दिल्ली में मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय व्यापार अधिकारियों से मुलाकात की।

लिंच की यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई दिनों तक चले तीखे गतिरोध के बाद दिए गए सकारात्मक संदेशों के बाद व्यापार समझौते की बढ़ती उम्मीदों की पृष्ठभूमि में हुई है।

ट्रंप ने 9 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि बातचीत जारी है और "मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।"

--आईएएनएस

एबीएस/