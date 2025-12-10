तेलंगाना में ड्रोन शो ने रचा इतिहास, ग्लोबल समिट में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

हैदराबाद, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के समापन समारोह में मंगलवार रात अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब 3,000 ड्रोन ने आसमान में दुनिया का सबसे लंबा वायु-आकृति वाक्य बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। ड्रोन ने राज्य की विजन 2047 महत्वाकांक्षा को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया।

यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला शो उभरते भारत फ्यूचर सिटी स्थल पर आयोजित हुआ, जैसे ही मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विज़न 2047 दस्तावेज़ का अनावरण किया।

इससे पहले कार्यक्रम में एक रोबोट ने सबसे अधिक सबका ध्यान खींचा, जिसने मंच पर मुख्यमंत्री को विजन 2047 दस्तावेज़ सौंपा। तकनीक व नवाचार के प्रतीक के रूप में यह पल खूब चर्चित रहा।

पूर्व आरबीआई गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, तेलुगू सुपरस्टार चिरंजीवी और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।

पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि 2014 में गठन के बाद से तेलंगाना की प्रगति दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है।

उन्होंने कहा, “प्रारंभिक संघर्षों से आगे बढ़कर तेलंगाना आज तकनीक, कृषि और समावेशी विकास का वैश्विक केंद्र बन चुका है।”

वहीं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि विज़न डॉक्यूमेंट शासन में पारदर्शिता, समावेश और कुशल तकनीक को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने की मजबूत नींव रखता है।

उन्होंने कहा कि “सफल कार्यान्वयन, सतत मूल्यांकन और समय पर सुधार ही आगे की दिशा तय करेंगे।”

अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार तेलंगाना केवल भारत के नक्शे पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि विज़न 2047 राज्य की प्रगति को आईटी-केंद्रित अर्थव्यवस्था से जन-केंद्रित तकनीकी पारिस्थितिकी की ओर ले जाएगा।

सुब्बा राव ने कहा कि तेलंगाना आज भारत का नंबर 1 विकासशील राज्य के रूप में उभर रहा है और “हैदराबाद फ़ार्मा, बायो और सर्विस सेक्टर का वैश्विक हब बन चुका है।”

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि विश्व बैंक मानकों के अनुसार तेलंगाना अपर मिडिल इनकम इकॉनमी का स्तर हासिल कर चुका है। वह लक्ष्य जिसे भारत अगले पांच वर्षों में हासिल करना चाहता है।

उन्होंने आश्वस्त किया कि “नीति आयोग तेलंगाना की विकास यात्रा में हर कदम पर भागीदार रहेगा।”

