विज्ञान

टेक महिंद्रा ने बड़े पैमाने पर छंटनी की खबरों को बताया अफवाह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 11, 2026, 03:57 AM

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनी टेक महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर चल रही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को खारिज कर दिया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि उसे कुछ कॉल और सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें कंपनी में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात कही जा रही है।

टेक महिंद्रा ने कहा कि इन अटकलों को देखते हुए कंपनी ने स्वयं यह स्पष्ट करना जरूरी समझा कि ऐसी किसी भी तरह की योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है और बाजार में चल रही ऐसी खबरें पूरी तरह गलत हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिनमें दावा किया गया था कि कंपनी लगभग 30,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है।

टेक महिंद्रा में दुनिया भर में करीब 1.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। हाल ही में कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक नया ऑन्टोलॉजी आधारित एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य टेलीकॉम और एंटरप्राइज सेक्टर में डेटा मॉडर्नाइजेशन को तेज करना है।

कंपनी ने पिछले तिमाही में भी कहा था कि बड़े स्तर पर छंटनी की कोई योजना नहीं है। हालांकि कंपनी उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर काम कर रही है, जिसमें कुछ कर्मचारियों को फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट से हटाकर नए प्रोजेक्ट में तैनात करना शामिल है।

इस बीच मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई का नौकरियों पर लंबे समय का असर उतना गंभीर नहीं हो सकता जितना कई लोग मानते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ काम जरूर ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी स्थायी रूप से बेरोजगार नहीं होंगे। कई लोग नए प्रकार की नौकरियों में जाएंगे, जिनमें से कुछ नौकरियां अभी अस्तित्व में भी नहीं हैं। बैंक के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम के स्वरूप को बदलेगा, पूरी तरह खत्म नहीं करेगा।

कई टेक उद्योग के नेताओं का कहना है कि कंप्यूटर पर आधारित ज्यादातर व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगले 12 से 18 महीनों में ऑटोमेशन के दायरे में आ सकती हैं।

इस बीच अमेरिका की टेक कंपनी ओरेकल ने एआई डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 से 30,000 नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है। वहीं, अमेजन ने भी अपने एआई पुनर्गठन योजना के तहत हाल ही में 16,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है।

--आईएएनएस

डीबीपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...