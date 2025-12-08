विज्ञान

Sensex Nifty Opening Decline : लाल निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 26,200 स्तर से नीचे

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, कई सेक्टरों में बिकवाली
Dec 08, 2025, 05:39 AM
मुंबई: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को लाल निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी और रियल्टी सभी में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 34 मिनट पर सेंसेक्स 131.80 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के बाद 85,580.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 44.55 अंक या 0.17 प्रतिशत की गिरावट के बाद 26,141.90 स्तर पर बना हुआ था।

निफ्टी बैंक 211.15 अंक या 0.35 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 59,566.05 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5.35 अंक या 0.01 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,589.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 42.60 अंक या 0.24 प्रतिशत के नुकसान के साथ 17,465.15 स्तर पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा, "उभरती पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों के कारण शॉर्ट-टर्म में मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। मजबूत आर्थिक वृद्धि और कमाई में ग्रोथ की वापसी के संकेत मार्केट के लिए सपोर्टिव हैं। इस वर्ष देश की अर्थव्यवस्था मजबूत जीडीपी वृद्धि के साथ आगे बढ़ रही है, जैसा कि चालू वित्त वर्ष के दूसरी तिमाही के 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के आंकड़े से पता चलता है । इसी के साथ, आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत करना मार्केट के लिए अच्छा संकेत है।"

इस बीच सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, बीईएल, सनफार्मा, ट्रेंट, एनटीपीसी, पावरग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक और एलएंडटी टॉप लूजर्स थे। वहीं, इटरनल, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीएमपीवी, टीसीएस, टाटा स्टील और एचसीएल टेक टॉप गेनर्स थे।

एशियाई बाजारों में जकार्ता, बैंकॉक, चीन और सोल हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि केवल जापान और हांग कांग लाल निशान पर बने हुए थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.22 प्रतिशत या 104.05 अंक की तेजी के बाद 47,954.99 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.19 प्रतिशत या 13.28 अंक की बढ़त के बाद 6,870.40 स्तर और नैस्डेक 0.31 प्रतिशत या 72.99 अंक की तेजी के बाद 23,578.13 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 5 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 438.90 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,189.17 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

--आईएएनएस

 

 

