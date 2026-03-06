विज्ञान

South Korea Export Growth : दक्षिण कोरिया का चालू खाता अधिशेष पांचवें सबसे बड़े स्तर पर: बैंक ऑफ कोरिया

सेमीकंडक्टर और वाहन निर्यात में तेजी से दक्षिण कोरिया का चालू खाता अधिशेष मजबूत।
सियोल: दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में दक्षिण कोरिया ने अपना पांचवां सबसे बड़ा मासिक चालू खाता अधिशेष दर्ज किया, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में वृद्धि और मजबूत निर्यात के कारण संभव हुआ।

सियोल, 6 मार्च (आईएएनएस)। बैंक ऑफ कोरिया के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में दक्षिण कोरिया का चालू खाता अधिशेष 13.26 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो दिसंबर के 18.7 अरब डॉलर से कम है।

हालांकि, योन्हाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के समान महीने की तुलना में यह 397.4 प्रतिशत बढ़ा और यह अब तक का पांचवां सबसे बड़ा मासिक अधिशेष बन गया।

दक्षिण कोरिया ने मई 2023 से हर महीने चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है, जिससे इसका अधिशेष क्रम 33 लगातार महीनों तक बढ़ गया, जो इतिहास में दूसरा सबसे लंबा है।

देश ने 2025 में 123.05 अरब डॉलर का सबसे बड़ा वार्षिक अधिशेष दर्ज किया, जो 2015 के 105.1 अरब डॉलर के पूर्व रिकॉर्ड को पार कर गया।

जनवरी में वस्तु खाता का अधिशेष 15.17 अरब डॉलर रहा, जो रिकॉर्ड में तीसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। निर्यात 65.51 अरब डॉलर तक बढ़ा, यानी साल-दर-साल 30 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि आयात 50.34 अरब डॉलर तक बढ़ा, यानी 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चिप निर्यात पिछले साल की तुलना में 102.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि वाहन निर्यात में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सेवाओं के खाते में जनवरी में 3.8 अरब डॉलर का घाटा दर्ज हुआ, जिसका मुख्य कारण विदेशी यात्रा की मांग में वृद्धि थी।

प्राथमिक आय खाता, जिसमें विदेशी श्रमिकों की मजदूरी और विदेश से लाभांश तथा ब्याज आय शामिल है, में 2.72 अरब डॉलर का अधिशेष रहा, मुख्य रूप से लाभांश आय के कारण।

द्वितीयक आय खाता में 830 मिलियन डॉलर का घाटा दर्ज हुआ। वित्तीय खाता में देश की शुद्ध संपत्तियाँ जनवरी में 5.63 अरब डॉलर बढ़ीं, जबकि पिछले महीने यह वृद्धि 23.77 अरब डॉलर थी।

दक्षिण कोरियाई निवासियों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश 7.04 अरब डॉलर बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 5.34 अरब डॉलर बढ़ा।

सिक्योरिटीज निवेश में, दक्षिण कोरियाई निवेशकों ने जनवरी में अपने विदेशी स्टॉक निवेश में 13.46 अरब डॉलर इजाफा किया जबकि विदेशी निवेशकों ने दक्षिण कोरिया में 4.69 अरब डॉलर का निवेश बढ़ाया।

--आईएएनएस

 

 

