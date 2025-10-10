Indian Share Market : वैश्विक तनाव में कमी का असर! भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार में चौतरफा तेजी देखी जा रही है। सुबह 9:33 पर सेंसेक्स 227 अंक या 0.28 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,399 और निफ्टी 63 अंक या 0.25 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,245 पर था।

बाजार में तेजी का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों की ओर से किया जा रहा है। शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 0.45 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी रियल्टी हरे निशान में थे।

बाजार में तेजी की वजह मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव कम होने और अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौते के संकेतों को माना जा रहा है।

दूसरी तरफ, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल और निफ्टी कमोडिटी लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ट्रेंट, एशिनय पेंट्स, आईटीसी, एनटीपीसी, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, टाइटन और टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स थे। टाटा स्टील, टीसीएस, एमएंडएम, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा और भारती एयरटेल टॉप लूजर्स थे।

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 222 अंक या 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,652 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 111 अंक या 0.62 प्रतिशत बढ़त के साथ 18,111 पर था।

जानकारों के मुताबिक, "कुल मिलाकर बाजार का माहौल सकारात्मक हो रहा है। वैश्विक स्तर पर 'गाजा शांति समझौता' संघर्ष समाप्त होने और क्षेत्र से भू-राजनीतिक जोखिम में कमी का संकेत देता है।"

उन्होंने कहा, "घरेलू स्तर पर, अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते के संकेत हैं, जिसमें भारत अपनी तेल खरीद को 'पुनर्संतुलन' करेगा।"

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, ये सकारात्मक घटनाक्रम और एफआईआई रणनीति में बदलाव (पिछले तीन कारोबारी दिनों में एफआईआई कैश मार्केट में शुद्ध खरीदार थे) बाजार के लिए अच्छा संकेत है।