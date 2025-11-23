शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केटकैप 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ा

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक एक्शन के कारण इस हफ्ते शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का मार्केटकैप 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा है।

इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी क्रमश: 0.79 प्रतिशत और 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,068 और 85,231 पर बंद हुए हैं। इस तेजी के वजह कंपनियों की ओर से अच्छे तिमाही नतीजे पेश करना और अमेरिका -भारत ट्रे़ड डील पर सकारात्मक प्रगति होना था।

शीर्ष 10 में जिन कंपनियों के मार्केटकैप में बढ़त दर्ज की गई है। उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक,एसबीआई और एचयूएल का नाम शामिल है।

वहीं, बजाज फाइनेंस, एलआईसी और आईसीआईसीआई बैंक के बाजार मूल्यांकन में कमी दर्ज की गई है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल के मूल्यांकन में बड़ा उछाल देखा गया है। भारती एयरटेल का मूल्यांकन 36,579.01 करोड़ रुपए बढ़कर 12,33,279.85 करोड़ रुपए हो गया है।

इन्फोसिस का मार्केटकैप 17,490.03 करोड़ रुपए बढ़ा है, जिससे उसका बाजार पूंजीकरण 6,41,688.83 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार पूंजीकरण 16,299.49 करोड़ रुपए बढ़कर 11,39,715.66 करोड़ रुपए हो गया है।

एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 14,608.22 करोड़ रुपए बढ़कर 15,35,132.56 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मूल्यांकन 4,846.08 करोड़ रुपए बढ़कर 8,97,769.87 करोड़ रुपए हो गया। एफएमसीजी पैक में, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 1,785.69 करोड़ रुपए बढ़कर 5,71,972.75 करोड़ रुपए हो गया।

दूसरी तरफ, बजाज फाइनेंस का मार्केटकैप 8,244.79 करोड़ रुपए घटकर 6,25,328.59 करोड़ रुपए हो गया है। एलआईसी का मार्केटकैप 4,522.38 करोड़ रुपए कम होकर 5,70,578.04 करोड़ रुपए हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 1,248.08 करोड़ रुपए घटकर 9,79,126.35 करोड़ रुपए ह गया है।

इसके अतिरिक्त, अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार की चाल दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर नई अपटेड और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के रुख पर निर्भर करेगी।

--आईएएनएस

एबीएस/