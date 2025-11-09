विज्ञान

स्वच्छता अभियान में सरकारी कार्यालयों से कबाड़ बेचकर केंद्र ने 4,085 करोड़ रुपए कमाए: डॉ. जितेंद्र सिंह

Nov 09, 2025

नई दिल्ली, 9 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप सहित अन्य स्क्रैप के निपटान में 4,085.24 करोड़ रुपए की कमाई की है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बेकार सामग्री, पुराना फर्नीचर और कबाड़ हटने से 231.75 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई, जिसका किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि कबाड़ बेचकर अर्जित 4,085 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एक विशाल अंतरिक्ष मिशन या कई चंद्रयान अंतरिक्ष मिशनों के कुल बजट के बराबर हो सकती है, जबकि कबाड़ हटने के बाद खाली हुई जगह में एक विशाल मॉल का निर्माण कराए जाने के लिए पर्याप्त है।

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया था, जो जल्द ही एक जन अभियान में बदल गया। इस क्रम में पहले ही वर्ष में चार लाख से अधिक शौचालय बनाए गए। साथ ही सरकारी कार्यालयों से अनावश्यक फाइलों, टूटे हुए फर्नीचर आदि का कबाड़ हटाने के लिए भी अभियान चलाया गया।

उन्होंने कहा कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर यह निर्णय लिया गया था कि स्वच्छता एक सतत आंदोलन है, इसलिए अक्टूबर महीने में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एक समर्पित विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों से सक्रिय रूप से भाग लेने और प्राप्त कार्यों की नियमित रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई है।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 के अंत में लगभग 3,300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस दौरान 1,000 करोड़ रुपए राज्य को दिए गए। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले इस वर्ष के विशेष अभियान 5.0 के माध्यम से 788.53 करोड़ रुपए जोड़े गए। परिणामस्वरूप, अब तक अर्जित कुल राशि 4,085 करोड़ रुपए से अधिक है।

