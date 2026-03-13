Satya Nadella Praise : शांतनु के इस्तीफे पर बोले नडेला, आपने दुनिया की सबसे महत्वपूर्व सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक का निर्माण किया

नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड सीईओ सत्य नडेला ने शुक्रवार को एडोब के सीईओ पद से इस्तीफे दे चुके शांतनु नारायण की उनके कार्यकाल के लिए सराहना की।

नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा,"एडोब में शानदार समय के लिए शांतनु आपको बधाई। आपने दुनिया की सबसे महत्वपूर्व सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक का निर्माण किया है और इसने दुनिया भर के क्रिएटर्स, उद्यमियों और ब्रांडों के लिए संभावनाओं का विस्तार किया है।"

नडेला ने आगे कहा, "मुझे हमेशा से आपकी रचनात्मक प्रक्रिया में दिखाई देने वाली सहानुभूति और एक लीडर के रूप में आपके द्वारा स्थापित उदाहरण बहुत प्रभावित करते रहे हैं। आपकी मित्रता, मार्गदर्शन और एडोब एवं हमारे उद्योग के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए मैं आभारी हूं।"

अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने कहा कि लंबे समय से सीईओ का पद संभाल रहे शांतनु नारायण लगभग दो दशकों बाद अपनी भूमिका से विदा ले रहे हैं।

कंपनी ने कहा कि नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बाद नारायण सीईओ की भूमिका से हट जाएंगे, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन में सहयोग देने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।

बोर्ड ने आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार करते हुए, चयन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है।

एडोब के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक फ्रैंक काल्डेरोनी ने कहा,"बोर्ड की ओर से, मैं पिछले 18 वर्षों में एडोब के सीईओ और परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में शांतनु के योगदान और एआई-संचालित युग में एडोब को सफलता के लिए तैयार करने के लिए उनकी सराहना करता हूं।"

नारायण के नेतृत्व में, एडोब ने पैकेज्ड सॉफ्टवेयर बेचने से हटकर सदस्यता-आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया और डिजिटल मीडिया, रचनात्मक उपकरणों और ग्राहक अनुभव सेवाओं में अपने उत्पादों का विस्तार किया। कंपनी के प्रमुख प्लेटफॉर्म - जिनमें फोटोशॉप, एक्रोबैट और क्रिएटिव क्लाउड शामिल हैं - दुनिया भर में क्रिएटर, उद्यमों और डिजिटल पब्लिशर्स के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं।

अपने लंबे कार्यकाल पर नारायण ने कहा, "हम 3,000 कर्मचारियों से बढ़कर 30,000 कर्मचारी हो गए, हमने ऐसी तकनीक प्रदान की जिसने हमारे उत्पादों के ग्राहकों या हमारे ग्राहकों द्वारा बनाए गए डिजिटल अनुभवों के रूप में अरबों लोगों को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप हमारा राजस्व 1 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 25 बिलियन डॉलर हो गया।"

--आईएएनएस