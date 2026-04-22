स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अनिश्चितता जारी, कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब

मुंबई, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बने रहना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आवाजाही बंद रहना है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का दाम 0.82 प्रतिशत बढ़कर 99.29 डॉलर प्रति बैरल और डबल्यूटीआई क्रूड का दाम 1.15 प्रतिशत बढ़कर 90.71 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

इससे पहले के सत्र में कच्चे तेल की कीमत में 3 प्रतिशत के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई थी।

हालांकि, सुबह 11:21 पर भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स 1.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,314 रुपए पर था।

ट्रंप द्वारा ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा के बाद बाजार का रुख सतर्क बना रहा, क्योंकि नौसैनिक नाकाबंदी जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही बंद है।

वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान 'आर्थिक रूप से ढह रहा है' और 'प्रतिदिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान उठा रहा है', साथ ही उन्होंने कहा कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए उत्सुक है।

रिपोर्टों के अनुसार,स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरने वाली शिपिंग गतिविधियां काफी हद तक बंद हैं, और पिछले 24 घंटों में जहाजों की आवाजाही बहुत कम दर्ज की गई।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई और बैंकॉक हरे निशान में थे, जबकि हांगकांग और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को लाल निशान में बंद हुए थे।

वहीं, भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। सुबह 11:21 पर सेंसेक्स 521 अंक या 0.66 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 78,748 और निफ्टी 128 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,448 पर था।

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