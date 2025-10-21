स्टारलिंक लिंक ने 10,000 उपग्रहों को किया लॉन्च, एलन मस्क ने की सराहना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने सोमवार को 10,000 उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की सराहना की।

दरअसल, कंपनी ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से 28 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को ले जाने वाले फॉल्कन 9 रॉकेट को प्रक्षेपित किया। इस दौरान स्टारलिंक ने 19 अक्टूबर को 10,000 का आंकड़ा पार किया।

इस प्रक्षेपण के साथ ही स्पेसएक्स की 2025 की 132वीं फाल्कन 9 उड़ान भी हुई, जिसने पिछले साल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि, इस रिकॉर्ड को तोड़ने में अभी भी साल में दो महीने से ज्यादा का समय बचा है।

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "स्टारलिंक और फाल्कन टीमों को 10 हजार उपग्रह बनाने और प्रक्षेपित करने के लिए बधाई! स्पेसएक्स के अब कक्षा में अन्य सभी उपग्रहों की तुलना में कई गुना ज्यादा उपग्रह हैं।"

स्टारलिंक ने एक्स पर आगे कहा, "स्पेसएक्स ने अब तक 10,000 से ज्यादा स्टारलिंक उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जिससे दुनिया भर के लाखों लोगों को विश्वसनीय हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल रही है।"

स्टारलिंक नेटवर्क की शुरुआत 2018 में टिनटिन ए और टिनटिन बी नामक दो प्रोटोटाइप उपग्रहों के साथ हुई थी। स्टारलिंक इस समय दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को सेवा दे रहा है। स्पेसएक्स द्वारा प्रक्षेपित 8,000 से अधिक स्टारलिंक उपग्रह वर्तमान में ऑपरेशनल हैं।

बता दें, स्पेसएक्स द्वारा संचालित स्टारलिंक, पृथ्वी की निचली कक्षा के उपग्रहों के एक समूह के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। इसका उपयोग दुनिया भर के दूरदराज के इलाकों और संघर्ष क्षेत्रों में किया जाता है।

इसे 12,000 उपग्रहों तक तैनात करने की अनुमति है, और नेटवर्क का विस्तार 30,000 से अधिक तक करने की योजना है। यह 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध है। वहीं भारत में भी इसके उपयोग को मंजूरी मिल चुकी है।

इस बीच, स्पेसएक्स ने हाल ही में 13 अक्टूबर को अपने स्टारशिप रॉकेट की 11वीं परीक्षण उड़ान पूरी की। रॉकेट टेक्सास के स्टारबेस से प्रक्षेपित हुआ और हिंद महासागर में सफलतापूर्वक उतरने से पहले एक घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी।

स्पेसएक्स के स्टारशिप फ्लाइट 10 ने भी अगस्त में लक्ष्य पर "सॉफ्ट लैंडिंग" और स्प्लेशडाउन किया, और इस साल इस यान की विफलताओं का सिलसिला समाप्त हुआ।

