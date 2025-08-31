सितंबर में भारी बारिश का पूर्वानुमान, आईएमडी ने जारी की मासिक रिपोर्ट

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। देश के कई हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सितंबर 2025 में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

आईएमडी की मासिक वर्षा और तापमान आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में पूरे देश में औसत मासिक बारिश सामान्य से अधिक (लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 109 प्रतिशत से अधिक) होने की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर सितंबर में देश में औसत बारिश लगभग 167.9 मिमी है।

आईएमडी की रिपोर्ट में कहा गया, "भौगोलिक रूप से देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और सबसे उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है।"

सामान्य से अधिक बारिश कृषि और जल संसाधनों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसके साथ बाढ़, भूस्खलन, सड़क परिवहन में व्यवधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान जैसे जोखिम भी हैं।

इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आईएमडी की पूर्व चेतावनियों का उपयोग करना, निगरानी और संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूत प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 2021 से देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश के लिए हर महीने और हर मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। यह पूर्वानुमान मल्टी-मॉडल एनसेंबल (एमएमई) पद्धति पर आधारित होता है।

मल्टी-मॉडल एनसेंबल पद्धति में दुनिया के अलग-अलग जलवायु पूर्वानुमान और शोध केंद्रों के कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स (सीजीसीएम) का उपयोग किया जाता है। इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम (एमएमसीएफएस) मॉडल को भी शामिल किया गया है।

आईएमडी ने 15 अप्रैल को 2025 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए पहला चरण का पूर्वानुमान जारी किया था और 27 मई को इसके लिए अपडेट जारी किया। इसके अलावा, जून के लिए बारिश का पूर्वानुमान 27 मई को और जुलाई के लिए 30 जून को जारी किया गया था।

आईएमडी ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2025 के लिए अगस्त-सितंबर के दौरान होने वाली मौसमी वर्षा का पूर्वानुमान और अगस्त 2025 के लिए मासिक वर्षा तथा तापमान का दृष्टिकोण 31 जुलाई को जारी किया था।

सितंबर महीने के लिए देशभर में सतही वायु तापमान के पूर्वानुमान में आईएमडी ने कहा है कि पश्चिम-मध्य, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इस दौरान मासिक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से कम रहने की संभावना है।

वहीं, पूर्व-मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में यह सामान्य से अधिक रह सकता है।

--आईएएनएस

एफएम/