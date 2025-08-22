सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद, फार्मा में हुई खरीदारी

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,000.71 और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,083.75 पर था।

सत्र के दौरान तेजी का नेतृत्व फार्मा शेयरों ने किया। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 0.95 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। वहीं, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी, रियल्टी, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा हरे निशान में बंद हुए। ऑटो, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी और कमोडिटीज लाल निशान में बंद हुए।

लार्जकैप के उलट मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में बिकवाली देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 221.55 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57,708.95 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 2.05 अंक की मामूली गिरावट के साथ 17,966.35 पर था।

सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स थे। पावर ग्रिड, इटरनल (जोमैटो), एचयूएल, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, एमएंडएम, एसबीआई, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा टॉप लूजर्स थे।

व्यापक बाजार का रुख मिला जुला था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,094 शेयर हरे निशान में और 2,000 शेयर लाल निशान में और 154 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए।

जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में मिला-जुला रुख रहा, क्योंकि निवेशकों ने हाल की तेजी के बाद मुनाफावसूली की और पहली तिमाही के आय के कमजोर अंत के कारण प्रीमियम मूल्यांकन को लेकर चिंता जताई। शुक्रवार को होने वाली जैक्सन होल सेमीनार और जीएसटी युक्तिकरण से जुड़ी राजकोषीय चिंताओं के कारण बढ़ते घरेलू बॉन्ड यील्ड से पहले निवेशक सतर्क बने हुए हैं।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की तेजी के साथ हुई थी। सेंसेक्स 89 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 81,947 पर और निफ्टी 14 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,064 पर था।

