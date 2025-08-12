सीसीआई ने वाणिज्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की त्वरित समीक्षा में अधिक विवरण मांगा

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एक चल रहे मामले में याचिकाकर्ता से क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के बारे में अतिरिक्त विवरण देने को कहा है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नियामक ने भारी छूट और अन्य व्यावसायिक अनियमितताओं के दावों के जवाब में कंपनियों की बाजार स्थिति, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और परिचालन प्रथाओं पर स्पष्टता मांगी है, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत आ सकती हैं।

यह मामला अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक संघ द्वारा मार्च में दायर एक याचिका से उपजा है, जो फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है।

रिपोर्टों के अनुसार, निकाय ने आरोप लगाया कि तीनों क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसे आचरण में लिप्त हैं जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को सीमित कर सकते हैं।

प्रारंभिक समीक्षा के बाद, सीसीआई यह आकलन कर रहा है कि क्या इन प्रथाओं की औपचारिक जांच आवश्यक है।

रिपोर्टों के अनुसार, आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सामग्रियों की जांच के बाद कंपनियों के निरीक्षण की मांग वाले आवेदन को पुनः सूचीबद्ध करेगा।

इस स्तर पर, कोई जांच आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही कोई निष्कर्ष निकाला गया है।

मामला साक्ष्य-संकलन चरण में है, जिसके दौरान सीसीआई यह निर्धारित करेगा कि क्या पूर्ण जांच उचित है।

ब्लिंकिट का स्वामित्व इटरनल लिमिटेड के पास है, इंस्टामार्ट का संचालन स्विगी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, और ज़ेप्टो स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाली कंपनी है और वर्तमान में अरबों डॉलर के मूल्यांकन पर धन जुटा रही है।

ज़ोमैटो, स्विगी और ज़ेप्टो ने टिप्पणी से प्राप्त अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

सीसीआई प्रक्रियाओं के तहत, शिकायतों की पहले प्रतिस्पर्धा कानून के स्पष्ट उल्लंघनों के लिए समीक्षा की जाती है और फिर आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत जांच के लिए महानिदेशक को भेजा जाता है।

अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है, तो यह भारत के ऑनलाइन खुदरा क्षेत्र में एक और हाई-प्रोफाइल एंटीट्रस्ट जांच होगी।

दिसंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई की जांच से संबंधित सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

