सरकारी स्टार्टअप एक्सीलेटर वेवएक्स ने लॉन्च किए सात नए इनक्यूबेटर सेंटर, गेमिंग और एक्सआर स्टार्टअप्स को मिलेगा सपोर्ट

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। सरकारी स्टार्टअप एक्सीलेटर प्लेटफॉर्म वेवएक्स पूरे देश में सात नए इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करेगा। यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा बुधवार को दी गई।

ये सेंटर्स एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स (एवीजीसी) और एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेंगे।

नए सेंटर्स दिल्ली, जम्मू, ढेंकनाल (ओडिशा), कोट्टायम (केरल) और अमरावती (महाराष्ट्र) स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान परिसरों के साथ-साथ पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान और कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में स्थापित किए जाएंगे।

यह नए सेंटर्स मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) में मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त शुरू किए गए हैं।

यह सेंटर्स आईआईसीटी, एफटीआईआई, एसआरएफटीआई और अन्य सहयोगी इनक्यूबेटर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स को एडवांस प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन और गेम डेवलपमेंट, एडिटिंग और टेस्टिंग तक पहुंच प्रदान करेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक सेंटर अपने पहले समूह के लिए 15 स्टार्टअप्स का चयन करेगा।

मंत्रालय ने कहा कि ये सुविधाएं स्टार्टअप्स को फिल्म, गेमिंग और इमर्सिव मीडिया में वैश्विक मानकों के अनुरूप सामग्री डिजाइन, विकसित और सत्यापित करने में सक्षम बनाती हैं।

मुंबई स्थित प्रमुख आईआईसीटी इनक्यूबेटर में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिसमें 8के रेड रैप्टर विस्टा विजन कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 4के एचडीआर प्रीव्यू थिएटर, उच्च-प्रदर्शन वाले एलियनवेयर वर्कस्टेशन, एलईडी दीवारों के साथ अत्याधुनिक वर्चुअल प्रोडक्शन स्टेज, फोटोग्रामेट्री सिस्टम, पेशेवर साउंड और कलर-मिक्स थिएटर, 4के एचडीआर एडिट सूट, वीआर टेस्टिंग किट और नवीनतम गेमिंग कंसोल शामिल हैं।

स्टार्टअप ऑन-साइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच सकते हैं।

इसके अलावा, चयनित स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सुविधाएं, उद्योग कनेक्शन, सरकारी कनेक्शन (केंद्र और राज्य दोनों), वित्त पोषण सहायता, बिक्री और विपणन मेंटरशिप आदि तक पहुंच मिलेगी।

वेवएक्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेव्स पहल के तहत शुरू किया गया एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और भाषा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है।

--आईएएनएस

एबीएस/