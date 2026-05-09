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सरकार ने महाराष्ट्र के पहले आधुनिक 'फ्यूचर-रेडी' डाकघर का किया उद्घाटन, ग्राहकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 11, 2026, 05:13 AM

नई दिल्ली, 9 मई (आईएएनएस)। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि नवीनीकृत अंधेरी रेलवे स्टेशन (आरएस) डाकघर का 'जन सेवा कनेक्ट' पहल के तहत 'फ्यूचर-रेडी' पोस्ट ऑफिस के रूप में उद्घाटन किया गया।

संचार मंत्रालय के अनुसार, इस नए और आधुनिक पोस्ट ऑफिस में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक इंटीरियर, ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं, तेज सेवा प्रणाली और नई ब्रांडिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

'जन सेवा कनेक्ट' इंडिया पोस्ट की एक बड़ी आधुनिकीकरण योजना है, जिसका उद्देश्य डाकघरों को आसान, तेज और डिजिटल सुविधाओं से लैस सामुदायिक सेवा केंद्रों में बदलना है।

इस पहल के तहत महाराष्ट्र में करीब 2,000 डाकघरों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अंधेरी आरएस पोस्ट ऑफिस उन 40 डाकघरों में शामिल है, जिन्हें देश के 17 राज्यों में 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' के तौर पर चुना गया है। यह महाराष्ट्र का पहला और देश का दूसरा पोस्ट ऑफिस है, जिसे इस पहल के तहत शुरू किया गया है।

इस पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

सिंधिया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक, भविष्य के अनुरूप और नागरिकों पर केंद्रित डाक व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वहीं, फडणवीस ने कहा कि इंडिया पोस्ट लोगों को जोड़ने और अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

देश भर में 1.65 लाख से ज्यादा डाकघरों के नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान सकल डाक राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो इसके आधुनिकीकरण प्रयासों का असर दिखाता है।

बयान के अनुसार, 1932 में स्थापित अंधेरी आरएस पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण इंडिया पोस्ट की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक, ग्राहक-केंद्रित और तकनीक आधारित सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है।

यह परियोजना नई दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से पूरी की गई है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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