स्पॉट मार्केट में लगातार बिकवाली के बीच बिटकॉइन 1 लाख डॉलर मार्क के नीचे फिसला

मुंबई, 5 नवंबर (आईएएनएस) । ग्लोबल क्रिप्टोकरंसी मार्केट के बेंचमार्क डिजिटल एसेट बिटकॉइन की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई है।

स्पॉट मार्केट में लगातार बिकवाली के बीच बिटकॉइन 1 लाख डॉलर मार्क के नीचे भी आ चुका है। रिस्क एसेट्स में बड़े पैमाने पर हो रही बिकवाली की वजह से बिटकॉइन की कीमतों में इस गिरावट को देखा जा रहा है। ज्यादा वैल्यूशन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने निवेशकों की भावना को प्रभावित किया है।

बिटकॉइन की कीमतें 99,010.06 डॉलर के इंट्रा-डे लो को छूने के बाद 3.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 101,822 डॉलर पर कारोबार कर रही थीं, यह मिड जून के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं, एथेरियम की कीमत भी 6.76 प्रतिशत गिरकर 3,331.65 डॉलर पर आ गई हैं। सोलाना की कीमत 3.16 प्रतिशत की गिरावट के बाद 157.66 डॉलर और एक्सआरपी की कीमत 3.16 प्रतिशत गिरकर 2.24 डॉलर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, डॉगकॉइन की कीमत भी 1.47 प्रतिशत की गिरावट के बाद 0.165 डॉलर पर आ गई है।

बिटकॉइन की कीमतें इस वर्ष अक्टूबर की शुरुआत में 1,26,186 डॉलर के अपने रिकॉर्ड हाई से 20 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी हैं। जिसके साथ बिटकॉइन अब बियर मार्केट टेरटरी में आ गया है।

एनालिटिक्स फर्म कॉइनग्लास के डेटा के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में 1.27 बिलियन से अधिक की लेवरेज्ड क्रिप्टो पॉजिशन्स लिक्विडेट हो गई हैं। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर दांव लगा रहे निवेशकों को हुए भारी नुकसान की वजह से ज्यादातर लिक्विडेशन लॉन्ग-पॉजिशन में दर्ज किए गए हैं।

पिछले 24 घंटों में लगभग 2 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो पॉजिशन खत्म हो गए हैं, जिससे 4 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है।

रिपोर्ट्स की मानें तो बिटकॉइन फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कम देखा जा रहा है। इसी के साथ ऑप्शंस ट्रेडर्स 80 हजार डॉलर के लेवल को टारगेट करते हुए पुट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए और अधिक गिरावट पर बेट लगा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/