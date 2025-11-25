सपाट खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 25,900 स्तर से ऊपर बना हुआ

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस) । भारतीय शेयर बाजार मिश्रित ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार को सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी।

सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर सेंसेक्स 42.14 अंक या 0.05 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद 84,858.57 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 13.15 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,946.35 स्तर पर बना हुआ था।

वहीं, निफ्टी बैंक 17.50 अंक या 0.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 58,852.85 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 16.95 अंक या 0.03 प्रतिशत की बढ़त के बाद 60,098.55 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 5.25 अंक या 0.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,701.75 स्तर पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा, "निफ्टी की 2024 सितंबर के हाई को ब्रेक करने और एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में एफआईआई की बिकवाली एक बड़ी रुकावट बन रही है, जो कल कैश मार्केट में 4171 करोड़ तक पहुंच गई थी।"

उन्होंने आगे कहा, "आज ग्लोबल संकेत मिले-जुले बने हुए हैं, यूएस मार्केट में रैली और फेड से 25 बेसिस प्वाइंट रेट कट की उम्मीदें ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन नैस्डैक में 2.69 प्रतिशत की तेज रैली और एमएजी 7 स्टॉक्स में बड़ा रिबाउंड फिर से एआई बबल का डर पैदा करेगा। भारत को लगातार तभी फायदा होगा जब एआई ट्रेड कमजोर होगा और नॉन-एआई स्टॉक्स में फ्लो होने लगेगा।"

इस बीच सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और भारती एयरटेल टॉप लूजर्स थे। वहीं, बीईएल, इटरनल, बजाज फिनसर्व, टाइटन, मारुति सुजुकी और एलएंडटी टॉप गेनर्स थे।

एशियाई बाजारों में, बैंकॉक, जापान, सोल और चीन हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं, केवल जकार्ता लाल निशान में बना हुआ था।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 0.44 प्रतिशत या 202.86 अंक की तेजी के बाद 46,448.27 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.55 प्रतिशत या 102.13 अंक की बढ़त के बाद 6,705.12 स्तर और नैस्डेक 2.69 प्रतिशत या 598.92 अंक की तेजी के बाद 22,872.01 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 24 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 4,171.75 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 4,512.87 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

